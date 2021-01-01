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قائمة "القدس موعدنا": تعطيل الانتخابات سيترتب عليه آثارًا خطيرة

الجمعة 30 أبريل 2021 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
قائمة "القدس موعدنا": تعطيل الانتخابات سيترتب عليه آثارًا خطيرة



غزة /سما/

قال المرشح عن قائمة "القدس موعدنا"، محمد العكلوك، اليوم الجمعة، إن تعطيل الانتخابات قرار ظالم يستهدف كل أبناء الشعب الفلسطيني.

وذكر العكلوك، خلال وقفة احتجاجية نظمتها حركة حماس بعد صلاة الجمعة في مدينة حمد بمحافظة خان يونس ضد قرار تأجيل الانتخابات، أن غزة اليوم خرجت برجالها وشبابها وكبارها وصغارها لتعلن رفض واستنكار قرار رئيس السلطة محمود عباس تعطيل الانتخابات.

وأضاف: "شعبنا بكل فئاته يرفض تعطيل الانتخابات لأن فيه جريمة سياسية بحق قضيتنا وتحدي لإرادته".

وشدد على أن تعطيل الانتخابات سيترتب عليه آثارًا خطيرة فهو يعني مزيداً من الانقسام الفلسطيني ومزيداً من الحصار والتضييق على شعبنا في غزة والعجز عن توفير مقومات الصمود لشعبنا في مواجهة الاحتلال.

وأكد، أن تعطيل الانتخابات أمر خطير يضر بالقضية الفلسطينية، محملًا السلطة ورئيسها محمود عباس وحركة فتح المسؤولية عن تداعيات قرار تعطيل الانتخابات.

وفي نهاية حديثه، استنكر العكلوك، "حرمان شعبنا الفلسطيني من حقه الطبيعي في اختيار قيادته ومن يمثله".

#قائمة القدس موعدنا #حركة حماس #الانتخابات الفلسطينية

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