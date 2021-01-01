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حماس: مواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح مهمة وطنية

الجمعة 30 أبريل 2021 04:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مواجهة مخطط الاحتلال في الشيخ جراح مهمة وطنية



غزة /سما/

أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، أن مواجهة مخطط الاحتلال في حي الشيخ جراح مهمة وطنية يجب على الجميع المشاركة فيها، مشيرةً إلى أنها تستدعي موقفا رسميا وشعبيا رافضا لها في الميادين.

وشددت الحركة في بيان صحفي، على أن شعبنا سيذهب للخيارات كافة من أجل الدفاع عن المدينة المقدسة.

وقالت "إننا اليوم أمام عقلية العصابات الصهيونية ذاتها التي لاحقت وقتلت شعبنا وطردته من أرضه، وهي تعيد الآن ذكريات النكبة لعائلات الجاعوني والاسكافي والصباغ وغيرهم من العائلات التي جاءت من مدينة يافا بعد أن شردتها النكبة لتعيش في القدس".

وأضافت حماس "إن مشهد الظلم وقسوته الواقع على عائلات الشيخ جراح وتشريدهم من أرضهم ووطنهم لمرتين، وتشريد الأطفال والنساء وكبار السن يستوجب الوقوف مليا أمام هذه الغطرسة الصهيونية، وتفعيل خيار المقاومة بأشكالها كافة للرد على جرائم الاحتلال وعصابات المستوطنين".

ودعت جامعة الدول العربية والمؤسسات الأممية للوقوف في وجه فاشية حكومة الاحتلال وما تقوم به من عمليات طرد وتهجير للمقدسيين من مدينتهم، والاستيلاء على منازلهم بقوة السلاح أمام سمع العالم وبصره الذي ما زال يشاهد بصمت جرائم عنصرية فظيعة ومخالفة لكل القوانين الدولية التي تحمي الشعوب المقهورة تحت الاحتلال.

#حركة حماس #الشيخ جراح #القدس

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