بلدية بيت لحم تدين قرار الاحتلال منع إجراء الانتخابات التشريعية بالقدس المحتلة

بيت لحم /سما/

أدان مجلس بلدية بيت لحم، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع إجراء الانتخابات التشريعية في القدس المحتلة، مشددًا على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد في بيان صحفي اليوم الجمعة، على أن من حق الشعب الفلسطيني ممارسة حقه وفرض سيادته التشريعية والتنفيذية والقضائية عليها وفق الحق التاريخي لشعبنا فيها، وما أقره المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية عبر سنوات الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وشدد على أن إجراء الانتخابات ترشحًا وانتخابا في مدينة القدس الشرقية هو استحقاق وطني للشعب الفلسطيني لا يملك أحد التنازل عنه، لأن في ذلك تخلٍ عن الثوابت الوطنية، وتسليم بالأمر الواقع الذي تعمل دولة الاحتلال الاسرائيلي على فرضه في المدنية.

ودعا المجلس إلى ضرورة التفاف الكل الفلسطيني حول القدس لحمايتها والتأكيد على عروبتها والتسمك بترابها وتراثها وشخصيتها وهويتها الوطنية، كون الانتخابات حق ديمقراطي لأبناء شعبنا لا تكتمل بدون القدس ولا تجوز ممارستها منقوصة بدونها.

كما طالب المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته اتجاه حقوق شعبنا وقضيته العادلة ووضع حد لغطرسة حكومة الاحتلال الساعية لتغيير الوضع القائم في القدس وتهويد معالمها العربية.