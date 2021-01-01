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شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 18 كاملة مع عماد فراجين

الجمعة 30 أبريل 2021 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 18 كاملة مع عماد فراجين



عمان / سما

نشرت القناة الناقلة والشركة المنتجة رابط مشاهدة برنامج وطن ع وتر 2021 الحلقة 18 كاملة مع عماد فراجين ومقاطع كوميدية جديدة من المسلسل الساخر الذي يتناول قضايا وطنية تمس المواطن العادي وبحاجة لمعالجة.

برنامج وطن ع وتر الحلقة السابقة بعنوان "عايد مليونير"، حيث تعتبر استكمال لحلقات سابقة حملت عنوان عايد الشخص الذي كان بسيطا في بلده ومسقط رأسه ولديه أصدقاء من ذات المستوى، ولكنه أصبح رجل أعمالي غني.

وتتناول الحلقة كيف تحول عايد من حياة البساطة إلى الحياة الثرية بالقصور والسيارات الفارهة، حيث يكتشف صديقه الذي سافر إليه في لبنان لكي يعمل عنده، أنه أصبح ثريا للغاية وتزوج من فتاة لبنانية ونسي أصله وبلده.

كشف الممثل الفلسطيني الكوميدي الفلسطيني المعروف عماد فراجين، عن مواعيد بث المسلسل الشهير وطن ع وتر 2021 خلال شهر رمضان على قناة رؤيا الفضائية الأردنية طيلة شهر رمضان المبارك.

ويعرض برنامج وطن ع وتر ضمن ساعة كوميدية بعد الإفطار كما كل عام ويعاد في الأوقات المحددة لها، فيما ينشرها الفنان عماد فراجين عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، وقناة الشركة المنتجة على يوتيوب.

واوضح فراجين أن مسلسل وتر ع وتر يعرض في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القدس وعمان والسعودية، والساعة 8:00 بتوقيت مصر ولبنان وسوريا كما يعاد في تمام الساعة الثانية عشر مساء والساعة الثامنة صباحا.

رابط مشاهدة برنامج وطن ع وتر الحلقة 18 الثامنة عشر في شهر رمضان المبارك 2021 يوميا بعد موعد الافطار مباشرة على رؤيا الأردنية يوتيوب شاهد وعلى صفحة الفنان عماد فراجين على موقع فيسبوك.

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