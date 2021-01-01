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وزيرة الصحة: 18 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1100 حالة تعاف

الجمعة 30 أبريل 2021 02:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: 18 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1100 حالة تعاف



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، تسجيل 18 وفاة و861 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1100 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت إن تم تسجيل 7 وفيات في الضفة الغربية: "نابلس 1، سلفيت 3، الخليل 1، بيت لحم 2"، و11 حالة وفاة في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 36، ضواحي القدس 9، نابلس 98، طوباس 17، جنين 59، سلفيت 4، الخليل 26، قلقيلية 5، رام الله والبيرة 29، بيت لحم 6"، وقطاع غزة 572.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 10، ضواحي القدس 3، نابلس 225، طوباس 19، جنين 81، سلفيت 18، الخليل 49، قلقيلية 26، رام الله والبيرة 34، بيت لحم 13، أريحا والأغوار 10"، وقطاع غزة 612.

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 92.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 142 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 40 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 361 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية  وقطاع غزة 257,650، بينهم 183,999 تلقوا الجرعتين من اللقاح.

#وزيرة الصحة #فيروس كورونا #فلسطين

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