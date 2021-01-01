صورة: وزير الخارجية البحريني يعزي إسرائيل بضحايا جبل "ميرون"

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة كان العبرية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني بعث برسالة تعزية إلى نظيره غابي أشكنازي بوفاة ضحايا المجزرة التي وقعت في ميرون الليلة الماضية.



وكان وسائل إعلام عبرية أكدت مقتل 44 مستوطنًا من اليهود الحريديم وإصابة نحو 150 آخرين بجراح خطِرة، اليوم (ليلة الجمعة)، إثر التدافع والتزاحم بسبب الاكتظاظ البشري والتجمع بأعداد كبيرة في مستوطنة ميرون قرب مدينة صفد.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن الحادث وقع خلال احتفالات يوم "الهيلولا" في عيد "لاغ بوعمير" لإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، حيث أدى التدافع والتزاحم بين المستوطنين الذين تجمعوا بأعداد كبيرة جدًا في جبل ميرون (الجرمق) إلى مقتل 44 شخصا وإصابة 150 آخرين حتى اللحظة بينهم حالات خطيرة وحرجة.