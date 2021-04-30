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عشراوي: تأجيل الانتحابات إضعاف للنظام بأكمله وإحباط الشعب وتطلعاته

الجمعة 30 أبريل 2021 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشراوي: تأجيل الانتحابات إضعاف للنظام بأكمله وإحباط الشعب وتطلعاته



رام الله/سما/

عقبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية سابقًا حنان عشراوي اليوم الجمعة على قرار الرئيس عباس بتأجيل الانتخابات الفلسطينية .

وقالت عشراوي في تغريدة عبر تويتر "الانتحابات حق واستحقاق. الشعب الفلسطيني يتوق للتغيير والإصلاح وتداول السلطة لإفساح المجال للطاقات الشبابية والنسوية والمتجددة لصياغة المستقبل.

وأضافت" القدس هي قلب فلسطين وجوهر النضال وليست ذريعة للتهرب من احترام إرادة الشعب، تأجيل الانتحابات إضعاف للنظام بأكمله وإحباط الشعب وتطلعاته."

#حنان عشراوي #الانتخابات الفلسطينية #تاجيل الانتخابات الفلسطينية

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