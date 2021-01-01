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فيديو.. لحظات قبل مقتل عشرات اليهود المتدينين بحادثة جبل الجرمق

الجمعة 30 أبريل 2021 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. لحظات قبل مقتل عشرات اليهود المتدينين بحادثة جبل الجرمق



القدس المحتلة / سما /

تسبب انهيار جسر اثناء احتفالات دينية إسرائيلية بجبل الجرمق بشمال غربي الجليل الليلة الماضية في مقتل 44 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

وانهار الجسر الموجود على جبل الجرمق خلال احتفال "لاك بوعومر" الديني اليهودي، وبدأ الناس بعد ذلك التدافع ما تسبب في سقوط العشرات بين قتيل وجريح.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية تجمع في مكان الحادث أكثر من 100 ألف شخص، ولا يزال حتى الآن سبب انهيار الجسر مجهولا.

هذا وقد وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الحادث بأنه كارثة.

وتقاطر آلاف اليهود المتدينين إلى هذا المقام، في أضخم حدث تشهده الدولة العبرية منذ بداية جائحة كوفيد-19.

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