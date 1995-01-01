تركيا تدعو إسرائيل إلى إنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس

أنقرة/سما/

دعت الخارجية التركية، اليوم الجمعة، الحكومة الإسرائلية إلى احترام بنود اتفاقية أوسلو 1995، وإنهاء موقفها الذي يمنع الانتخابات الفلسطينية في القدس.



وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن أمس الخميس تأجيل موعد إجراء الانتخابات التشريعية "لحين ضمان إجرائها بالقدس" والتي كان من المقرر إجراؤها في 22 مايو القادم.

وأوضح عباس أن "مساعي إجراء الانتخابات بالقدس قوبلت بالرفض حتى الآن"، داعيا المجتمع الدولي إلى "الاستمرار بالضغط على إسرائيل لكف يدها عن حقوقنا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة، بما فيها حقنا بالانتخابات".

وكان عباس أفاد في وقت سابق من يوم الخميس بأن الاتحاد الأوروبي أبلغ السلطات الفلسطينية بأن الإسرائيليين لن يسمحوا بإجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية في القدس.