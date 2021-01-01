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"ماحاش" يحقق ضد الشرطة الاسرائيلية بمصرع 44 شحص بـ"عيد الشعلة" اليهودي

الجمعة 30 أبريل 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ماحاش" يحقق ضد الشرطة الاسرائيلية بمصرع 44 شحص بـ"عيد الشعلة" اليهودي



القدس المحتلة/سما/

بدأ قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في وزارة القضاء الإسرائيلية (ماحاش) تحقيقا اليوم، الجمعة، في الأحداث المأساوية التي وقعت الليلة الماضية خلال احتفالات "عيد الشعلة" اليهودي في جبل الجرمق، الليلة الماضية، وأسفرت عن مصرع 44 شخصا وإصابة 150 آخرين.

ويعني فتح "كاحاش" تحقيقا وجود شبهات بمسؤولية الشرطة عن الأحداث. وتقرر فتح هذا التحقيق خلال مداولات طارئة جرت صباح اليوم، وتقرر خلالها فتح تحقيق تقصي حقائق فوري من أجل استيضاح ما إذا هناك "شبهات جنائية" ضد أفراد شرطة متعلقة بالحادث.

وأوعز المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، بأن تتوقف الشرطة عن جباية إفادات أفرادها الضالعين في الحادث، في إطار تحقيق بدأته فجر اليوم، فيما يتواجد محققو "ماحاش" في مكان الحادث.

وتعالى صراخ مواطنين لدى حضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، قبيل ظهر اليوم، إلى مكان الحادث، برفقة وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا. صرخ مواطنون بأن "بيبي المسؤول عن الكارثة". وألقى مواطنون زجاجات باتجاه موكب نتنياهو، وفقا لموقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني. وقال نتنياهو إنه يطلب الإعلان عن يوم حداد وطني على ضحايا الحادث، بعد غد الأحد.

#ماحاش #الشرطة الاسرائيلية #عيد الشعلة اليهودي #جبل الجرمق #اسرائيل

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