فيديو: هتافات وشتائم ضد نتنياهو خلال زيارته لحادثة الجسر في ميرون

القدس المحتلة/سما/

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو صباح اليوم الجمعة، إلى موقع حادث الجسر في قرية ميرون، بمدينة صفد.

ووفق صحيفة معاريف فقد قوبل نتنياهو بالصراخ والشتائم والإهانة من أشخاص غاضبين، قالوا له "أخرج يا نجس" وألقوا عليه أشياء.

و أفاد موقع واللا العبري صباح الجمعة بـ حدوث اشتباكات بين الشرطة "الإسرائيلية" وأتباع التيار الحريدي على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة هار ميرون (جبل الجرمق) قرب صفد خلال احتفالات ما يسمى "لاغ باعومر" والتي أدت إلى مقتل 44 مستوطنا حتى اللحظة وإصابة 150 آخرين.

كما أشار الموقع إلى أن المتظاهرين أطلقوا هتافات ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وحملوه المسئولية عن الأحداث؛ كما وجهوا إصبع الاتهام للشرطة بأنها هي من قتلتهم بسبب الإجراءات غير المدروسة ووصفهم بالنازيين.

وفي ذات السياق طالب المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبيت فتح تحقيق فوري في الحادث لاسيما وأن مسئولو وزارة الصحة قد حذروا من هذا السيناريو مسبقا.