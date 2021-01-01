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الاحتلال يعيق وصول المصلين للأقصى

الجمعة 30 أبريل 2021 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيق وصول المصلين للأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك في الجمعة الثالثة من شهر رمضان.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال أغلقت الحواجز المحيطة بالقدس المحتلة منذ ساعات الصباح الباكر وسمحت لعدد محدود من أبناء شعبنا من الدخول إلى القدس المحتلة.

وانتشرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال داخل الأحياء المقدسية وأعاقت حركة المواطنين ومركباتهم في، ما اضطرهم الى السير على الأقدام لمسافات طويلة للوصول الى المسجد الاقصى.

وداخل البلدة القديمة بالقدس المحتلة، وفق الشهود، نصبت قوات الاحتلال حواجز حديدية ودققت في هويات المارة في حارات وأزقة المسجد الأقصى المبارك، واحتجزت عددا منهم بحجة عدم حصولهم على تصاريح دخول للقدس.

ورغم كل إجراءات الاحتلال تمكن الآلاف من الدخول الى المسجد الاقصى من أبوابه المختلفة، وسط عمل دؤوب للجان النظام والأوقاف الإسلامية لتنفيذ إجراءات السلامة لحماية المصلين من انتشار فيروس كورونا.

#الاحتلال #المسجد الاقصى #القدس المحتلة

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