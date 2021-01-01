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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم الجمعة

الجمعة 30 أبريل 2021 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم الجمعة



رام الله/سما/

 أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، قرار القيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس والفصائل وشخصيات وطنية، تأجيل موعد الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس.

وعنون الصحف خبر تنظيم وقفات جماهيرية في القدس وجنين وأريحا دعما للرئيس ووفاء للقدس، إضافة لاعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

بأغلبية كبيرة: القيادة والفصائل وشخصيات وطنية تقرر تأجيل موعد الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس.. الرئيس: سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية وتعزيز منظمة التحرير.. سنواصل العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية.. إنها القدس أساس وجودنا ودرة تاجنا التي لن نتنازل عن ذرة تراب من ترابها الطاهر

وقفتا دعم للرئيس ووفاء للقدس في جنين وأريحا

وقفة حاشدة في باب العامود والآلاف يهتفون: لا انتخابات دون القدس

تنفيذا لقرار القيادة: لجنة الانتخابات تعلن إيقاف العملية الانتخابية

الرئيس يعزي بوفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الأردني

60 ألفا يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يعتدي على الشبان في منطقة باب العامود ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في الشيخ جراح

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الأيام:

تأجيل الانتخابات لضمان مشاركة أهل القدس.. القيادة تقرر العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بناء وحدات استيطانية جديدة في بيت لحم والاحتلال يخطر بإخلاء خربة حمصة الفوقا

مجددًا.. الاحتلال يعتدي على المقدسيين في باب العامود ويشن حملة اعتقالات

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القدس:

عباس: لا انتخابات بدون القدس

وقفات دعم لقرار القيادة في القدس وأريحا وجنين

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#الصحف الفلسطينية #الاعلام الفلسطيني

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