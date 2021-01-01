أبرز عناوين الصحف الفلسطينية اليوم الجمعة

رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، قرار القيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس والفصائل وشخصيات وطنية، تأجيل موعد الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس.

وعنون الصحف خبر تنظيم وقفات جماهيرية في القدس وجنين وأريحا دعما للرئيس ووفاء للقدس، إضافة لاعتداء قوات الاحتلال على المواطنين في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

بأغلبية كبيرة: القيادة والفصائل وشخصيات وطنية تقرر تأجيل موعد الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس.. الرئيس: سنعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية وتعزيز منظمة التحرير.. سنواصل العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية.. إنها القدس أساس وجودنا ودرة تاجنا التي لن نتنازل عن ذرة تراب من ترابها الطاهر

وقفتا دعم للرئيس ووفاء للقدس في جنين وأريحا

وقفة حاشدة في باب العامود والآلاف يهتفون: لا انتخابات دون القدس

تنفيذا لقرار القيادة: لجنة الانتخابات تعلن إيقاف العملية الانتخابية

الرئيس يعزي بوفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الأردني

60 ألفا يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يعتدي على الشبان في منطقة باب العامود ومستوطنون يهاجمون منازل المواطنين في الشيخ جراح

16 وفاة و1051 إصابة بفيروس "كورونا"

استراتيجية جديدة للبنك الدولي: حماية الأرواح وإتاحة فرص دائمة للفلسطينيين

الديوان الملكي الأردني ينعى الأمير محمد بن طلال

الأيام:

تأجيل الانتخابات لضمان مشاركة أهل القدس.. القيادة تقرر العمل لتشكيل حكومة وحدة وطنية

بناء وحدات استيطانية جديدة في بيت لحم والاحتلال يخطر بإخلاء خربة حمصة الفوقا

مجددًا.. الاحتلال يعتدي على المقدسيين في باب العامود ويشن حملة اعتقالات

60 ألفًا أدوا صالة التراويح بالمسجد الأقصى

البنك الدولي يقر خطة عمل جديدة لأربع سنوات لمساعدة الاقتصاد الفلسطيني

الخليل: الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة بالبلدة القديمة

اعتقال أربعة شبان جنوب القطاع وتراجع إطلاق البالونات الحارقة

16 وفاة، و1051 إصابة "كورونا" جديدة.. وزارة الصحة: الأرقام الحقيقية أكبر بكثير

الأردن يصادق على 14 اتفاقية مع أهالي الشيخ جراح لإنشاء 28 وحدة سكنية

وفاة الأمير محمد بن طلال الممثل الشخصي للعاهل الأردني

القدس:

عباس: لا انتخابات بدون القدس

وقفات دعم لقرار القيادة في القدس وأريحا وجنين

جماعات "الهيكل" تحشد للاحتفال بـ "توحيد القدس" في الأقصى يوم 28 رمضان

60 ألفًا أدوا صلاة التراويح في المسجد الأقصى

الاحتلال يخطر أهالي قرية حمصة بإخلاء مساكنهم وينصب كاميرات جديدة في الخليل

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