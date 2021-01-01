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"الخارجية": 3 شهيدات فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد

الجمعة 30 أبريل 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 3 شهيدات فلسطينيات في حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن ثلاث شهيدات فلسطينيات سقطن في حريق مستشفى ابن الخطيب في العاصمة العراقية بغداد، الذي وقع قبل أيام.

وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية العراق الشقيق، باستشهاد 3 مواطنات فلسطينيات وهن: هاجر محمد يوسف الشعبان وابنتها ريام عبد الرحمن يوسف، وشقيقتها باسمة محمد يوسف الشعبان، وذلك بالحريق في الحريق الذي نشب بالمستشفى المذكور.

وتقدم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بأحر التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدهن بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته.

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