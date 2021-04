شاهد.. حركة رومانسية لبايدن تجاه زوجته تخطف اهتمام الإعلام

جذب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين بحركته الرومانسية تجاه زوجته، جيل بايدن، حيث قطف لها زهرة من فناء البيت الأبيض خلال توجههما الخميس إلى ولاية جورجيا.

ووثق مقطع فيديو لمغادرة جو وجيل بايدن البيت الأبيض لحظة انحناء الرئيس خلال توجههما إلى المروحية رقم واحد ليقطف زهرة هندباء ويقدمها لزوجته التي قبلت هذه الهدية.

President Joe Biden picks a dandelion for First Lady Jill Biden from White House lawn pic.twitter.com/XrUje60oEx