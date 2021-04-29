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شاهد.. حركة رومانسية لبايدن تجاه زوجته تخطف اهتمام الإعلام

الجمعة 30 أبريل 2021 10:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. حركة رومانسية لبايدن تجاه زوجته تخطف اهتمام الإعلام



وكالات

جذب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اهتمام وسائل الإعلام والمتابعين بحركته الرومانسية تجاه زوجته، جيل بايدن، حيث قطف لها زهرة من فناء البيت الأبيض خلال توجههما الخميس إلى ولاية جورجيا.

ووثق مقطع فيديو لمغادرة جو وجيل بايدن البيت الأبيض لحظة انحناء الرئيس خلال توجههما إلى المروحية رقم واحد ليقطف زهرة هندباء ويقدمها لزوجته التي قبلت هذه الهدية.

وسافر الرئيس والسيدة الأولى الخميس، الذي يصادف مرور 100 يوم منذ انتقالهما للبيت الأبيض، إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا حيث من المقرر أن يلقي بايدن خطابا أمام حشد من أنصاره.

ويعتبر الديمقراطي بايدن البالغ 79 عاما السياسي الأكبر سنا الذي يتولى منصب الرئيس الأمريكي. وبايدن وجيل متزوجان منذ عام 1977.  

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