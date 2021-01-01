  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

النخالة يدعو القوى لاجتماع عاجل والتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال

الجمعة 30 أبريل 2021 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة يدعو القوى لاجتماع عاجل والتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال



غزة / سما /

دعا زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، كافة القوى الفلسطينية لاجتماع عاجل للتوافق على برنامج وطني لمجابهة الاحتلال .

وفي تصريح له عقب انتهاء الاجتماع الذي عقد في رام الله مساء الخميس برئاسة الرئيس محمود عباس، قال النخالة "إن ما يجري يؤكد على أن الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني هما الحقيقة الثابتة التي علي الجميع أن يتعاطي معها بجدية وألا يقفز عنها".

وشدد القائد النخالة على أن الشعب الفلسطيني ما زال يعيش تحت الاحتلال، بالرغم من مظاهر السلطة الوهمية التي نراها متجسدة في الأجهزة الأمنية والشرطية.

وأوضح النخالة أن تلك الأجهزة تعمل ليل نهار على التعاون الأمني مع العدو  متوهمة أن التنسيق الأمني ربما يقنع العدو بمنحنا دولة.

وأعرب  النخالة عن رفضه الشديد لمحاولة التعايش مع الاحتلال عبر الانتخابات، مشيراً إلى أن الوقائع السابقة، منذ توقيع اتفاق أوسلو اللعين، أثبتت أن هذه مجرد أوهام كاذبة.

 واستعرض النخالة في تصريحه واقع الشعب الفلسطيني ومعاناته من حصار لغزة، وملاحقاتٍ لشعبنا واعتقالاتٍ وهدمٍ للبيوت، وتمدد الاستيطان في القدس وعموم الضفة الغربية، وما يجري من اقتحامات للمسجد الأقصى وعدوان على أحياء القدس وتغول المستوطنين على ممتلكات شعبنا وحقوقه، مؤكداً أن كل ذلك يثبت أننا ما زلنا نعيش تحت الاحتلال الذي يجب أن نقاومه لا أن نستجديه أو نتعايش معه بدعاوى باطلة.

ودعا  النخالة كافة قوى شعبنا للاجتماع فوراً بدل التصريحات والاحتجاجات، مطالباً بأن يكون على جدول أعمال هذا الاجتماع بند واحد فقط، هو أننا شعب تحت الاحتلال وعلينا أن نتوافق على برنامجٍ وطني يتناسب مع هذا الفهم، وأن أي خيار آخر هو إضاعة لمزيد من الوقت ومزيد من الجهد.

#زياد النخالة #الجهاد الاسلامي #الرئيس عباس #المقاومة #الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

ملخص هدف مباراة الوحدات وفولاد خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2021

حماس تشن هجوماً حاداً على الرئيس عباس: لدى شعبنا العظيم قيادة هزيلة للأسف لا تمثله..

العمادي يكشف حقيقة ايقاف المنحة القطرية

فورين أفيرز: حل الدولتين لم يعد واقعيا.. وعلى الفلسطينيين أن يضعوا المجتمع الدولي أمام خيارين!

الرئيس عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

متجهون للشارع وخطوات لمواجهة القرار.. حماس: لن نشارك في اجتماع رام الله ونرفض تأجيل الانتخابات

الأخبار الرئيسية

انباء أولية عن محاولة طعن قرب مستوطنة إفرات و تم تحييد المنفذ

تاجيل

صحيفة عبرية تكشف السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات ومن الرابح الأكبر من ذلك

ما هي السيناريوهات التي تعمل عليها حماس لمواجهة قرار الرئيس عباس ؟ صحيفة تجيب

=

مصرع 45 مستوطنا و اصابة 150 قرب صفد (صور وفيديوهات)

لجنة الانتخابات تعلن ايقاف العملية الانتخابية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية