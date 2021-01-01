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ما هي السيناريوهات التي تعمل عليها حماس لمواجهة قرار الرئيس عباس ؟ صحيفة تجيب

الجمعة 30 أبريل 2021 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي السيناريوهات التي تعمل عليها حماس لمواجهة قرار الرئيس عباس ؟ صحيفة تجيب



غزة /سما/

كشفت مصادر في حماس" للأخبار "عن سيناريوات تعمل عليها الحركة حالياً لمواجهة قرار عباس تأجيل الانتخابات ورهنها بالاحتلال، مبيّنةً أن أولها «عدم إعطاء شرعية لقرار عباس، يليه التصعيد في القدس والضفة وغزة، ثمّ تشكيل جبهة فلسطينية موسّعة تكون ممثِّلة لغالبية أبناء الشعب الرافضين لقراره من أجل الضغط عليه».

كذلك، أكد القيادي في «حماس»، مشير المصري، أن الحركة ذاهبة إلى «عزل عباس وطنياً، وهي تدرس إمكانية سحب كلّ التوافقات التي جرت في هذه المسألة، وإخضاع هذا الفريق للإرادة الوطنية الجامعة بألّا يكون هناك استفراد بالقرار»، مشيراً إلى أن «القانون الفلسطيني لم يخوّل أيّ شخص أو جهة الاستفراد بتأجيل الانتخابات».
على الضفة الإسرائيلية، لا تزال تل أبيب ترى أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية سيجلب توتّراً كبيراً في الضفة والقدس، فيما قالت قناة «كان» العبرية إن الجيش «يرجّح أن تعمل حماس على تنفيذ عمليات أمنية في أعقاب تأجيل الانتخابات».

#حماس #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #الاحتلال

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