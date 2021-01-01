60 ألف أدوا صلاة التراويح في المسجد الأقصى

القدس المحتلة/سما/

أدى نحو 60 ألف مصل صلاة التراويح في ليلة الجمعة الثالثة من شهر رمضان الفضيل في المسجد الأقصى المبارك.

ورغم إجراءات سلطات الاحتلال الاسرائيلي العنصرية والقمعية في محيط باب العامود، ورغم كل ما يجري من تنكيل بالمصلين، إلا أن أبناء شعبنا أصروا على الوصول للمسجد الأقصى المبارك وأداء صلوات التراويح فيه.

هذا و أقام أبناء الشعب الفلسطينيفي القدس مساء الخميس، وقفة تضامنية لدعم قرار القيادة الفلسطينية الذي سيصدر الليلة، بانه "لا انتخابات دون مدينة القدس المحتلة".

وقال امين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، إن "حجم المشاركة في الوقفة التي نظمت في ساحة باب العامود يدلل على أن أبناء شعبنا في القدس قالوا كلمتهم والتي مفادها "أن عزل المدينة عن واقعها الفلسطيني مرفوض، واليوم يقول الكل الفلسطيني الخارج نصرة للقدس "لا انتخابات دون القدس".





وأضاف:" رغم جدران الاحتلال خرج الكل ليقول لا انتخابات دون القدس لان الانتخابات دون القدس هو تجسيد لسياسة الاحتلال في تهويدها".