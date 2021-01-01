القدومي: حلم الانتخابات انتهى وتفكك فتح مسألة وقت

رام الله/سما/

أكد القيادي البارز بحركة فتح فاروق القدومي "أبو اللطف" أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل الانتخابات يشرعن السيطرة الإسرائيلية على كل مدينة القدس بما فيها القدس الشرقية.

وقال القدومي في تصريحات لإذاعة عمان، مساء اليوم الخميس" حلم الانتخابات انتهى ولن تحدث هذه الانتخابات طالما هذا الرئيس حي يرزق".

وتابع "حسب معلوماتي لم يكن هناك إجماع داخل اللجنة المركزية لفتح على تأجيل الانتخابات حفاظاً على ما تبقى من سمعة فتح، وهناك شخصيات مهمة رفضت التأجيل أذكر منهم أبو جهاد العالول وجبريل الرجوب".



وأوضح أن حركة فتح مقبلة على انعطافات خطيرة، وتفككها مسألة وقت، وكل ذلك سببه سياسات محمود عباس وتفرده بالقرار.