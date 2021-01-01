  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

القدومي: حلم الانتخابات انتهى وتفكك فتح مسألة وقت

الجمعة 30 أبريل 2021 07:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدومي: حلم الانتخابات انتهى وتفكك فتح مسألة وقت



رام الله/سما/

أكد القيادي البارز بحركة فتح فاروق القدومي "أبو اللطف" أن قرار رئيس السلطة محمود عباس بتأجيل الانتخابات يشرعن السيطرة الإسرائيلية على كل مدينة القدس بما فيها القدس الشرقية.

وقال القدومي في تصريحات لإذاعة عمان، مساء اليوم الخميس" حلم الانتخابات انتهى ولن تحدث هذه الانتخابات طالما هذا الرئيس حي يرزق".

وتابع "حسب معلوماتي لم يكن هناك إجماع داخل اللجنة المركزية لفتح على تأجيل الانتخابات حفاظاً على ما تبقى من سمعة فتح، وهناك شخصيات مهمة رفضت التأجيل أذكر منهم أبو جهاد العالول وجبريل الرجوب".


وأوضح أن حركة فتح مقبلة على انعطافات خطيرة، وتفككها مسألة وقت، وكل ذلك سببه سياسات محمود عباس وتفرده بالقرار.

#فاروق القدومي #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #تاجيل الانتخابات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ملخص أهداف مباراة الفيصلي ومعان في الدوري الأردني 2021

ملخص هدف مباراة الوحدات وفولاد خوزستان الإيراني في دوري أبطال آسيا 2021

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

العمادي يكشف حقيقة ايقاف المنحة القطرية

فورين أفيرز: حل الدولتين لم يعد واقعيا.. وعلى الفلسطينيين أن يضعوا المجتمع الدولي أمام خيارين!

اسعار العملات مقابل الشيكل

متجهون للشارع وخطوات لمواجهة القرار.. حماس: لن نشارك في اجتماع رام الله ونرفض تأجيل الانتخابات

الأخبار الرئيسية

=

عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين في اسرائيل (صور وفيديوهات)

لجنة الانتخابات تعلن ايقاف العملية الانتخابية

حماس تعقب على قرار تأجيل الانتخابات التشريعية :انقلاب على مسار الشراكة

الرئيس عباس يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية

حماس تشن هجوماً حاداً على الرئيس عباس: لدى شعبنا العظيم قيادة هزيلة للأسف لا تمثله..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية