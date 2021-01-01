حماس: قرار تأجيل الانتخابات اتخذ منذ فترة ولدينا معلومات بذلك

غزة/سما/

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إنّ قرار تأجيل الانتخابات بمثابة إلغاء وتعطيل وحرمان للشعب الفلسطيني من حقه الطبيعي في اختيار قيادته.

وأضاف بدران تعقيباً على إعلان الرئيس محمود عباس، تأجيل الانتخابات: "إنّ قرار التأجيل لم يتخذ في اجتماع اليوم، بل تم منذ فترة، في اجتماع مركزية فتح"، مُردفاً: "لدينا معلومات مؤكدة بهذا الصدد".

وأوضح أنّ "حماس" رفضت المشاركة في لقاء رام الله، الذي عُقد يوم الخميس، لأنّ الاجتماع لا يملك اتخاذ أيّ قرار.





يُذكر أنّ الرئيس محمود عباس، أعلن مساء يوم الخميس، عن تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة أهالي القدس بها، رغم الرفض الشعبي والفصائلي لتعطيل إجرائها.