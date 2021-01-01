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الرئيس يعزي بوفاة الأمير محمد بن طلال

الجمعة 30 أبريل 2021 07:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يعزي بوفاة الأمير محمد بن طلال



رام الله/سما/

 أبرق رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الليلة، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين معزياً بوفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصي لملك الأردن.

وتقدم سيادته باسم دولة فلسطين وشعبها بالتعازي القلبية والمواساة الأخوية للعاهل الأردني ولأفراد العائلة الملكية وللحكومة والشعب الأردني الشقيق بالتعازي القلبية وبالمواساة الأخوية، بوفاة الأمير محمد بن طلال، داعياً الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وأن يحفظ قيادة المملكة وشعبها الشقيق بكل خير.

وأكد الرئيس أن الراحل كرس حياته في خدمة وطنه وأبناء شعبه، من خلال تبوأه للعديد من المناصب الهامة طيلة سنوات عمله المخلص والدؤوب.

#الرئيس عباس #الامير محمد بن طلال #وفاة الامير محمد بن طلال

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