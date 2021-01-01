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قيادي بفتح: إجراء الانتخابات في القدس حق سيادي للشعب الفلسطيني

الجمعة 30 أبريل 2021 07:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح: إجراء الانتخابات في القدس حق سيادي للشعب الفلسطيني



رام الله/سما/

قال نائب مفوض العلاقات الدولية لحركة فتح عبد الله عبد الله، إن إجراء الانتخابات في القدس هو حق سيادي للشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس.

وأكد لـ "تلفزيون فلسطين"، مساء اليوم الخميس، أن الانتخابات ستجري في القدس عندما يكون ذلك ممكنًا، وإلى أن نصل لهذه المرحلة، علينا أن نرى الهدف من إجراء تلك الانتخابات، وهو تجديد الشرعية وتأكيد وحدة الجبهة الداخلية، لافتا الى أنه يجب أن نسير في نفس تلك الأهداف في حال تأجلت الانتخابات وذلك لمواجهة الاحتلال ومخططاته وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.

وأشار الى أن أهالي القدس هم من يقررون مستقبل القدس وهويتها، وحقنا التاريخي والقانوني والوطني فيها، لافتا الى أن هناك اقتراح أن يجتمع وزراء خارجية المجموعة الرباعية، وهذا مهم في وضع أسس سليمة تستند الى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهذه من شأنها أن تمارس ضغطا مباشرا على حكومة اسرائيل.

#عبد الله عبد الله #الانتخابات الفلسطينية #القدس المفتوحة

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