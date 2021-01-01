أبرز الداعمين لقرار الرئيس بتأجيل الانتخابات

رام الله/سما/

أكدت حركة فتح إقليم سلفيت، في بيان لها، فجر اليوم الجمعة، أن موقف القيادة ثابت تجاه مشاركة أهالي القدس بالانتخابات، وأنه حق مقدس ولن يتم التراجع عنه رغم كل الضغوطات، وأن الحركة تقف مع الرئيس أبو مازن في قرار تأجيل الانتخابات لحين إرضاخ الاحتلال الإسرائيلي بإجرائها.

وذكر البيان: أن الحركة ستبقى السد المنيع والحامي للمشروع الوطني، مبينة أن الهدف من تأجيل الانتخابات هو إثبات موقفنا أن القدس عاصمتنا وما ينطبق على محافظات الوطن ينطبق عليها.

وأكد البيان ضرورة الوحدة للضغط على إسرائيل بكل الوسائل لإخضاعها بإجراء الانتخابات في القدس وبعد ذلك يترك القرار للشعب الفلسطيني لاختيار من يمثله.

وحيّت حركة فتح موقف أهلنا في القدس الذين أثبتوا أنهم قادرون على كسر قرارات الاحتلال تجاه القدس عاصمة فلسطين .

"فتح" في القدس القديمة: نحيي الموقف الشجاع الذي اتخذته القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس

حيت حركة فتح في البلدة القديمة في القدس الرئيس محمود عباس والقيادة وكافة الفصائل على الموقف الشجاع الذي اتُخذ بتأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان إجرائها في القدس.

وقال أمين سر حركة فتح في البلدة القديمة في القدس ناصر قوس في حديث لصوت فلسطين، "نحيي هذا الموقف الشجاع أمام الهجمة التي تمارسها حكومة الاحتلال من أجل إلغاء ترشيح وانتخابات أهالي القدس".

مجلس قروي ياسوف يؤكد وقوفه خلف قرارات القيادة والرئيس

أكد مجلس قروي ياسوف الوقوف خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، في الدفاع عن مصالح شعبنا العليا وفي مقدمتها التمسك بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وثمن الموقف السياسي الوطني الصلب الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، مجددا البيعة للرئيس في إدارة هذه المعركة من أجل القدس والحفاظ على ثوابت شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها القدس، العاصمة الأبدية لشعبنا.

وقررت القيادة الفلسطينية والفصائل وشخصيات وطنية، بأغلبية كبيرة، تأجيل موعد الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا بالقدس، وذلك عقب اجتماع عقدته مساء الخميس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، برئاسة الرئيس.

مجلس قروي قيره يؤكد الوقوف خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس

أكد مجلس قروي قيره تجديد العهد والوفاء والوقوف خلف القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، ومباركته خطواته الراسخة في الدفاع عن المصالح العليا للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها التمسك بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وثمن الموقف السياسي الوطني الصلب الذي عبر عنه الرئيس محمود عباس، مجددا البيعة للرئيس في إدارة هذه المعركة الشرسة من أجل القدس والحفاظ على أحد أهم ثوابت شعبنا الفلسطيني.

بلدية حارس تؤكد وقوفها خلف الرئيس في حماية وحفظ حقوق شعبنا الفلسطيني

أعلن مجلس بلدي حارس بمحافظة سلفيت وقوفه وأبناء البلدة يدا واحدة مع الرئيس محمود عباس، في حماية وحفظ حقوق وثوابت شعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها القدس التي لن تحيد عنها البوصلة.

وثمنوا قرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات لحين ضمان اجرائها بالقدس.

طولكرم: لجان الشبيبة الثانوية تؤكد دعمها المطلق لقرار الرئيس بأن لا انتخابات دون القدس

أكدت لجان الشبيبة الثانوية في اقليم طولكرم دعمها المطلق للرئيس محمود عباس الثابت على الثوابت في وجه المؤامرت الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وأعلنت لجان الشبيبة، في بيان، دعمها الكامل لقيادتنا الشرعية، وعلى رأسها سيادته الذي رفض ويرفض المساس بحقوقنا الوطنية، ووقوفها خلف قراره بأن لا انتخابات دون القدس العاصمة الابدية لفلسطين.

وحذرت كل من يحاول اسقاط القدس من دائرة الصراع، فهي مفتاح الحرب والسلام ودرة التاج، مشددة على رفضها للقيادات البديلة التي تحاول إسرائيل وبعض الانظمة تشكيلها لانهاء قضيتنا ومشروعنا الوطني.

بلدية كفر الديك تؤكد التزامها بقرارات الرئيس والقيادة الفلسطينية

أكدت بلدية كفر الديك تأييدها لقرار الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات حتى يرضخ الاحتلال للقرار الوطني بالاعتراف بعاصمتنا القدس، قلب قضيتنا الوطنية.

بلدية فرخة تؤكد دعمها لقرار الرئيس بتأجيل الانتخابات لحين ضمان اجرائها بالقدس

أعلن رئيس بلدية فرخة بمحافظة سلفيت وأعضاء المجلس البلدي دعمهم لقرار القيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بتأجيل الانتخابات لحين ضمان اجرائها بالقدس.

وشددوا على وقوفهم خلف كل القرارات الصادرة عن الرئيس وثباته على المواقف الفلسطينية وحقوق شعبنا وفي المقدمة منها الفقدس، العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية المستقلة.

الأقاليم الشمالية لحركة فتح تؤكد التفافها خلف قرارات القيادة والرئيس

أعلنت كافة الأقاليم الشمالية لحركة فتح إنه لا يمكن العبور إلى الانتخابات دون القدس، ولا يمكن القفز عن موضوع القدس وجعله موضوعا للمناكفة الداخلية.

وأكدت الوقوف مع حق أهلنا في القدس بالمشاركة بالانتخابات ترشيحا ودعاية وانتخابا، باعتباره ليس حقا قانونيا فقط بل حقا سياديا وسياسيا لا يمكن التهاون فيه والقبول برمزية المشاركة أو تعويمها.

كما أكدت وقوف الحركة خلف قرار القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس بانتزاع حقنا لمشاركة القدس في الانتخابات التشريعية، وتحميل دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرار المنع والمصادرة وكافة الاجراءات القمعية وفرض الأمر الواقع بما يخص القدس.

وقالت إن الاستسلام لما يحاول الاحتلال فرضه أمر لن نقبل به ولن نتهاون مع من يتعاطون معه كأنه أمر واقع مسلم به، ولن ندخر وسيلة لضمان مشاركة القدس.

مجلس قروي رافات يعلن التزامه بقرارات الرئيس والقيادة الفلسطينية

أعلن مجلس قروي رافات بمحافظة سلفيت التزامه بقرارات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، وثباتها على الثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها القدس التي لن تكون دولة فلسطينية ولا استقلال دونها.

وأكد دعمه وتأييده لقرار الرئيس، صمام الأمان للقضية الفلسطينية، وإصراره على أن القدس خط أحمر، وعاصمة دولتنا الأبدية.

بلدية مسحة تؤكد تجديد العهد للرئيس والوقوف خلف قيادته الحكيمة

أكد رئيس مجلس بلدي مسحة نضال عامر وأعضاء المجلس البلدي تجديد العهد والوفاء والوقوف خلف الرئيس وقراراته الحكيمة في الدفاع عن المصالح العليا للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها التمسك بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وثمن المواقف السياسية الوطنية الصلبة وأننا نقف صفا واحدا خلف قيادتكم الحكيمة ونشد على أياديكم باتخاذكم القرار الصلب بانه لا انتخابات دون القدس وأن القدس هي درة التاج الفلسطيني.

شبيبة فتح: القدس توحد شعبنا على خيار النضال والصمود

أكد قيادة حركة الشبيبة الفتحاوية في فلسطين أن الرئيس محمود عباس وضع الأمور في نصابها الصحيح، وأكد أن الحق الفلسطيني بالقدس لا يقبل الضبابية والتلكؤ وانصاف الحلول، مستدركة أنه على الرغم من ان تأجيل العملية الانتخابية هو خسارة كبيرة، الا ان خسارة المبدأ المتمثل بتنظيم الانتخابات دون القدس هو خسارة لا يمكن تعويضها، وتنازلا عن القدس ورضوخا ل"صفقة القرن" التي يرفضها شعبنا الفلسطيني بأسره.

ودعت الكل الفلسطيني من فصائل وقوى وقوائم انتخابية إلى خوض معركة الحق الفلسطيني بالقدس، عبر تصعيد المقاومة الشعبية في كل زاوية وكل شارع من شوارعها المقدسة.

وأشارت شبيبة فتح في بيانها، "علينا ان لا نتناسى أبدا ان الهدف الاستراتيجي لشعبنا هو الحرية والاستقلال، والخلاص النهائي من الاحتلال، مما يتطلب تصليب الجبهة الداخلية، واشتداد ساعد المقاومة الشعبية، وتوسيعها لتشمل كل ساحات الوطن".

واستغربت شبيبة فتح قيام البعض بالتطوع لإيجاد حلول للاحتلال في موضوع القدس، مطالبة المجتمع الدولي بحماية قراراته بان القدس هي عاصمة دولة فلسطين المحتلة.

وقالت شبيبة فتح في بيانها، "تبقى الديمقراطية نهجًا ثابتًا لحركة فتح وشبيبتها، تفخر بممارستها العلنية على كافة المستويات، وتفخر بانها قادت مسيرة الانتخابات البلدية والنقابية وانتخابات مجالس الطلبة والغرف التجارية في الضفة الغربية"، مشيرة بان تنظيم الانتخابات وفي مقدمتها في القدس الشريف سيبقى هو الخيار والقرار الوطني الذي ستحميه فتح دون تردد، وتحققه بوعي وانتماء والتفاف شعبنا الفلسطيني.

بلدية كفل حارس تؤكد دعمها لقرار القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس

أكد رئيس بلدية كفل حارس في محافظة سلفيت وأعضاء المجلس البلدي، دعمها للقرار الصادر عن القيادة بتأجيل الانتخابات لحين ضمان إجرائها في القدس.

وقال في بيان، "نعم للرؤية الصائبة نعم للموقف الثابت على الثوابت الفلسطينية، وإنه عهدنا وقسمنا لكم وخلفكم سائرون حتى قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

بلدة سرطة تؤكد موقفها الدائم في دعم القرارات الحكيمة للرئيس

أكد أهالي بلدة سرطة ومجلسها البلدي موقفهم الدائم في دعم القرارات الحكيمة للرئيس محمود عباس في إدارة الوطن والمقدسات، وتأييد جميع مواقف القيادة وخطواتها المدافعة عن الوطن والقدس الشريف كعاصمة أبدية للشعب الفلسطيني.

وجددوا الثقة بالرئيس المدافع عن القدس وعن الوطن والمحافظ على الثوابت، والتزامهم التام بتوجيهاته وقراراته.

بلدية بديا تؤكد دعمها ومبايعتها للرئيس

أعلن رئيس بلدية بديا بمحافظة سلفيت أحمد أبو صفية وأعضاء المجلس البلدي مبايعتهم للقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.

وجددوا دعمهم المطلق وتأييدهم الكامل والتزامهم التام بقرارات القيادة، وتثمينهم قراره بتأجيل انتخابات المجلس التشريعي ما لم يسمح الاحتلال باجرائها بالقدس ترشيحا ودعاية وانتخابا، ورفض منع الاحتلال اجراءها في القدس عاصمة دولة فلسطين، فلا انتخابات دون القدس، ولا حرية ولا استقلال دون القدس.

بلدية سلفيت تعلن دعمها وتأييدها والتزامها بتوجيهات وقرارات القيادة

أعلنت بلدية سلفيت دعمها وتأييدها والتزامها بتوجهات وقرارات القيادة الفلسطينية ممثلة برمز الشرعية الرئيس محمود عباس، فيما يتعلق بأي قرار أو توجه يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني.

وأكدت تجديد ثقتها التامة بقرارات الرئيس والتفاففها حولها بما يضمن تحقيق حقوقنا الوطنية في الاستقلال وإقامة الدولة وعاصمتها القدس الشريف.

بلدية عتيل تؤكد دعمها لمواقف القيادة

أعلنت بلدية عتيل دعمها وتأييدها لكل القرارات الصادرة عن اجتماع القيادة الفلسطينية برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأكدت موقفها الثابت والداعم للرئيس في ثباته على الثوابت الفلسطينية وعلى حقنا في القدس، العاصمة الأبدية لدولتنا الفلسطينية، وعلى حقنا في إجراء الانتخابات فيها.

بلدية يعبد تعلن دعمها لقرارات القيادة والرئيس

أكدت بلدية يعبد بمحافظة جنين دعمها وتأييدها لقرارات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

وأضافت في بيان لها، أن القدس هي درة التاج ومهد الديانات وأرض الرسالات، ولن تكون هناك انتخابات من دون القدس، عاصمة دولتنا الأبدية.

بلدية الزاوية تعلن التزامها بقرار القيادة والرئيس

أكدت بلدية الزاوية في محافظة سلفيت التزامها ودعمها لقرار القيادة الفلسطينية.

وقالت في بيان لها، إننا نقدر عاليا المواقف الشجاعة للرئيس محمود عباس الذي أكد على الثوابت الفلسطينية ووضع النقاط على الحروف، والذي قال إن الانتخابات لن تجرى دون القدس، عاصمة دولتنا الفلسطينية، وأن الطريق إلى المجلس التشريعي وإلى الانتخابات لن تمر إلا عبر باب العامود في القدس.

وأعربت عن استنكارها للضغوط التي يتعرض لها الرئيس محمود عباس ليحيد عن مواقفه وثوابت شعبنا، مشددة على أن الانتخابات في القدس حق مقدس.

مجلس قروي مردة يؤكد التزامه التام بتوجيهات وقرارات الرئيس

أعلن رئيس مجلس قروي مردة في محافظة سلفيت وأعضاء المجلس دعمهم وتأييدهم والتزامهم التام بتوجيهات وقرارات القيادة ممثلة بالرئيس محمود عباس.

وأكدوا أن الاحتلال منع إجراء الانتخابات في القدس، درة التاج وعاصمتنا الأبدية، ولذلك فلا انتخابات دون القدس، مجددين ثقتهم التامة بقرارات القيادة الشرعية للشعب الفلسطيني والالتفاف حولها بما يضمن تحقيق حقوقنا الوطنية من الاستقلال والدولة وعاصمتها القدس الشرقية.

جنين: منطقة زبدة وعشيرة آل عمارنة يؤكدون وقوفهم خلف قرار القيادة

أعلن مختار منطقة زبدة وعشيرة آل عمارنة دعم وتأييد قرار القيادة.

وأكدوا أننا "لن نقبل بأي حال من الأحوال الخروج عن قرار هذه القيادة الحكيمة التي انبثقت من منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا بجميع أطيافه وألوانه، ولا يمكن أن تكون هناك أي انتخابات دون درة التاج، مهد الرسالات القدس الشريف، لأن الانتخابات ليست إنما وسيلة لتجسيد أحلام كل أبناء شعبنا الفلسطيني، وهو بناء الدولة المستقلة بعاصمتها الأبدية القدس".

الهيئات المحلية في أريحا تؤكد دعمها والتزامها بتوجيهات القيادة الفلسطينية

أكدت مجالس وبلديات محلية في محافظة أريحا والأغوار، الليلة، دعمها وتأييدها والتزامها بتوجيهات قرارات القيادة الفلسطينية.

وأوضحت الهيئات المحلية في بيانات صدرت عنها، التزامها فيما يتعلق بأي قرار أو توجيه يخص المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني تصدر عن القيادة الفلسطينية.

وجددت الهيئات ثقتها التامة بالقيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والتفافها حولهما، بما يضمن تحقيق حقوقنا الوطنية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

"فتح" اقليم قلقيلية تؤكد دعمها لقرار الرئيس بأن لا انتخابات دون القدس

أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) إقليم قلقيلية، دعمها لقرار الرئيس محمود عباس بأنه لا يمكن ان تجرى انتخابات دون مدينة القدس، عاصمة فلسطين الأبدية.

وشددت، في بيان، على أن الموقف الآن يتطلب وقفة جادة على قدر التحديات التي تواجه شعبنا الفلسطيني، مؤكدة أهمية الالتزام بقرار القيادة الفلسطينية، واعتبرته القرار الأصوب والأصح وهو الكفيل بقطع الطريق على الأجندات المشبوهة كلها، كونه خطوة توحد شعبنا الفلسطيني، وتواجه عنجهية الاحتلال الهادفة الى تمرير مخططات استيطانية تنال من الحقوق المشروعة، وتكسر ثوابته الوطنية.

مؤسسات بيت لحم تؤكد دعمها لمواقف الرئيس وما جاء في خطابه

اجمعت الكثير من مؤسسات بيت لحم على دعمها الكبير لمواقف الرئيس محمود عباس وما جاء في خطابه مساء اليوم الخميس، انه "لا انتخابات بدون القدس".

وقالت بلدية هندازة شرق بيت لحم، اننا في البلدية وأهالي البلدة والمؤسسات نؤكد التفافنا ووقوفنا خلف قيادتنا الحكيمة في المعركة السياسية الشرسة التي يقودها الرئيس أبو مازن ورفاقه نيابة عن الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة والحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية والمؤامرات التي تحاك ضد الشعب وقيادته وعلى راسها أبو مازن الذي أكد على الثوابت الفلسطينية.

وفيما يتعلق بموضوع الانتخابات أكدت البلدية عن تأييدها ومبايعة الرئيس أبو مازن ولإجراءاته وقراراته من أجل الحفاظ على الشرعية والقضية الفلسطينية لان مشاركة القدس في الانتخابات قضية استراتيجية ومكون أساسي، وان مشاركة المقدسيين في الانتخابات ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية تتمثل بالرفض الفلسطيني بضمها، وبالتمسك الفلسطيني باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.

كما أعلن مجلس بلدية بتير دعمه وتأييده والتزامه التام بتوجيهات وقرارات القيادة الفلسطينية ممثلة برمز الشرعية الرئيس أبو مازن، فيما يتعلق باي قرار وتوجه يتعلق بالمصلحة الوطنية العليا لشعبنا.

كما جدد الثقة التامة والتفافه حول بما يضمن تحقيق حقوقنا الوطنية من الاستقلال والدولة وعاصمتها القدس .

مجلس قروي مراح رباح أكد دعمه المطلق لأي قرار تتخذه القيادة الفلسطينية مع دعمها المطلق لها .

وأعلن موقع مراح معلا التنظيمي وكافة كوادر حركة فتح وحركة الشبيبة الفتحاوية دعهما والتزامهم التام بتوجيهات وقرارات القيادة الفلسطينية.

أما بلدية بيت جالا فقالت في بيان لها "اننا في مجلس بلدية بيت جالا نؤكد وقوفنا التام والداعم لموقف القيادة الفلسطينية والسير الرئيس أبو مازن بالتمسك بحق أبناء شعبنا المقدسيين في المشاركة الكاملة في جميع مراحل العملية الانتخابية ترشحا وانتخابا، وانه لا انتخابات دون مشاركة المقدسيين كجزء اصيل من شعبنا الفلسطيني المناضل وقضيتنا الوطنية العادلة".

هذا وأكدت حركة فتح في منطقة نحالين ممثلة بلجنتها التنظيمية وكافة وكواردها ومناصريها غرب بيت لحم، وقوفها خلف قرارات القيادة الفلسطينية الحكيمة وانه لا يمكن لنا أن نقبل إجراء انتخابات بدون القدس وأبناء القدس قلب فلسطين النابض .

كما بايعت بلديات الخضر وحوسان ونحالين القيادة الفلسطينية داعمة ما جاء في خطاب الرئيس والمتعلق بالقب النابض القدس واهلبها وحقهم في المشاركة بالعملية الانتخابية.

جنين: وقفة دعم وإسناد ومبايعة للرئيس ووفاء للقدس

- نظمت حركة فتح إقليم جنين، وكافة أطرها التنظيمية، والشبيبة الفتحاوية، مساء اليوم الخميس، وقفة دعم وإسناد للرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية، ومنظمة التحرير كممثل وحيد للشعب الفلسطيني، ووفاء للقدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

وشارك في الوقفة، مدراء وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية ومدراء المؤسسات الرسمية والأهلية، وفصائل العمل الوطني، وأعضاء من المجلس الثوري لحركة فتح، وأمين سر اقليم فتح عطا أبو ارميلة، وأعضاء الإقليم وأمناء السر والشعب، وحشد كبير من المواطنين.

وألقيت خلال المهرجان الخطابي عدة كلمات لكل من: عطا أبو ارميلة أمين سر إقليم فتح، والأسير المحرر محمد عبد ربه، ومنتصر جرار، والذين أكدوا، وقوفهم ومبايعتهم للرئيس محمود عباس والقيادة، وموقفها المتمسك بالثوابت الوطنية، وحيوا صمود أبناء شعبنا خاصة في مدينة القدس المحتلة، الذين يتصدون للاعتداءات المستمرة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحقهم.

ودعوا المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته الإنسانية، لصد الاعتداءات ومحاسبة الاحتلال على جرائمه، ومؤكدين أن الذهاب الى الانتخابات دون القدس خيانة وجريمة .

وشدد المتحدثون على أن الانتخابات في العاصمة المحتلة قضية سياسية وسيادية، وليست فنية، أو إجرائية كما يحاول البعض الترويج من أجل مصالح ومكتسبات ذاتية على حساب الثوابت الوطنية، بالإضافة إلى البعد الديني والروحي، وأن الذهاب الى الانتخابات دون القدس خيانة وجريمة .

كما أكدوا أن هذه الوقفة هي بمثابة تجديد العهد للرئيس وللقيادة، وأن شعبنا ملتف حولهم.

وأشادوا بالرئيس ومواقفه التي أفشلت كل المؤامرات والمشاريع المشبوهة ومنها محاولة تمرير الانتخابات دون القدس ضمن صفقة القرن، وقالوا: إن شعبنا يقف جنبا إلى جنب مع قيادته الثابتة على الثوابت الوطنية .

ورفع المشاركون خلال وقفتهم في ميدان الشهيد أبو عمار أمام المحافظة، الأعلام الفلسطينية واللافتات والشعارات التي تندد بالعدوان الأخير على أبناء شعبنا في القدس، وتدعم موقف القيادة الفلسطينية.

أريحا: وقفة دعم للرئيس ووفاء للقدس

عبرت جماهير محافظة أريحا والأغوار، مساء اليوم الخميس، عن التزامها بقرارات المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وجميع قرارات الرئيس محمود عباس ووقوفها إلى جانب أهالي القدس في مواجهة اعتداءات الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام دوار مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة، لدعم قرار القيادة الفلسطينية، بأن الانتخابات لن تجرى دون القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وقال رئيس بلدية مدينة أريحا سالم غروف "جئنا اليوم لنعلن دعمنا وتأييدنا والتزامنا التام بتوجهات وقرارات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".

وأضاف أن "القدس ليست يتيمة وليست للبيع وأنه لا أمن ولا استقرار إلا بالقدس عاصمة أبدية لشعبنا الفلسطيني".