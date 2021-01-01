عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين في اسرائيل (صور وفيديوهات)

القدس المحتلة/سما/

أفادت السلطات الصحية الإسرائيلية بوقوع عشرات القتلى والجرحى بين المستوطنين إثر انهيار منصة في جبل الجرمق (ميرون) شمالي إسرائيل هذه الليلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 40 شخصا لقوا مصرعهم إثر انهيار جسر أثناء إحياء إحدى المناسبات الدينية لليهود في منطقة الجليل.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حادث انهيار الجسر تعتبر "كارثة فادحة".

وعلى إثر الحادث، شرعت الشرطة الإسرائيلية في إجلاء الزائرين من الجبل وتفريقهم، وتم إيقاف الحافلات ووصول الزوار إلى الجبل.



وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه تم استدعاء طائرات على وجه السرعة للمساهمة بنقل عشرات الإصابات في حادث الانهيار.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" بأن الطواقم الطبية تعمل على تقديم العلاج الطبي لعشرات المصابين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي"خلال احتفالات يوم الهيلولا في عيد لاغ بوعيمر لإحياء ذكرى الحاخام شمعون بار يوحاي، انهار سقف في جبل ميرون (الجرمق) ما أدى إلى مقتل 25 شخص وإصابة نحو 150 آخرين من بينهم حالات خطيرة وحرجة.