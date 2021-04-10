  1. الرئيسية
  2. صحة

موعد عرض برنامج وياكم صالح ودانة في رمضان 2021 - تردد قناة atv news أخبار

الجمعة 30 أبريل 2021 01:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد عرض برنامج وياكم صالح ودانة في رمضان 2021 - تردد قناة atv news أخبار



الكويت / سما

أعلنت مصادر إعلامية عن موعد برنامج وياكم صالح ودانة طوال أيام شهر رمضان المبارك على المنصة الناقلة وهي قناة atv news أخبار الكويتية بحضور العديد من الضيوف النجوم.

وذكرت المصادر أن موعد عرض برنامج وياكم صالح ودانة يكون طيلة أيام الشهر الفضيل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على الهواء مباشرة من خلال قناة اي تي في نيوز.

وأفادت بأنه يمكن ضبط تردد قناة atv news أخبار على النايل سات وهو كما يلي (11555، الاستقطاب رأس v، معدل الترميز 7/8)، مشيرة إلى وجود بث مباشر على الموقع الرسمي للمحطة.

وأتاحت القناة الكويتية خدمة البث المباشر لكل البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها هذا الشهر، إذ يتمكن المتابعون الذين يشاهدون من الهاتف المشاهدة ولا يوجد حتى الآن للحاسوب الشخصي.

برنامج وياكم صالح ودانة:

وحلّت فرح الهادي ضيفة على برنامج وياكم صالح ودانة، إذ ظهرت بإطلالة جميلة كما جرت العادة لهذه النجمة، فيما حظيت الحلقة بمتابعة واسعة في جميع مناطق الكويت ودول الخليج أيضا.

وشهدت الحلقة الماضية معاقبة دانا الطويرش وذلك بعد أن سألت الضيفة أنها وضعت بلوك لأحد المشاهير في السوشيال ميديا، حيث قالت في البداية إنها لم تفعل ذلك لأحد قبل أن يتبين صحة ذلك.

ويعتبر برنامج وياكم مع صالح ودانة أحد أكثر البرامج المنوعة متابعة في الشهر الجاري، إذ يحرص المتابعون على مشاهدة كل الأحداث من البداية للنهاية لا سيما وأن موعد عرضه مميز بالنسبة لهم.

#وياكم صالح ودانة #برنامج وياكم #وياكم #برنامج وياكم صالح ودانة #وياكم دانة وصالح #الكويت #قناة atv news أخبار #قناة atv news #تردد قناة atv news أخبار #بث مباشر #دانا الطويرش

الأكثر قراءة اليوم

مصرع 45 مستوطنا و اصابة 150 قرب صفد (صور وفيديوهات)

صحيفة عبرية تكشف السبب الحقيقي لتأجيل الانتخابات ومن الرابح الأكبر من ذلك

حماس تشن هجوماً حاداً على الرئيس عباس: لدى شعبنا العظيم قيادة هزيلة للأسف لا تمثله..

ما هي السيناريوهات التي تعمل عليها حماس لمواجهة قرار الرئيس عباس ؟ صحيفة تجيب

الرئيس عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية

الاتحاد الاوروبي يرد على تصريحات الرئيس الاخيرة بشأن الانتخابات: لم يصلنا شيء من "إسرائيل"

قناة إسرائيلية: القيادة الفلسطينية تستعد لتأجيل الانتخابات الليلة.. وهذا ما طلبه الاوروبيون

الأخبار الرئيسية

المركز الفلسطيني لحقوق الانسان يتفهم قرار الرئيس بتأجيل الانتخابات التشريعية

الولايات المتحدة توضح موقفها من تأجيل الانتخابات الفلسطينية..

داخلية غزة تعلن نتائج التحقيق في حادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

"نتفهم خيبة أمل الفلسطينيين".. المبعوث الاممي للسلام يطالب الرئيس بتحديد موعد جديد للانتخابات

أبو مرزوق يوجه رسالة للرئيس عباس بشأن الانتخابات.. "نشعر بخيبة أمل.. تصرف كرئيس"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية