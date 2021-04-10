موعد عرض برنامج وياكم صالح ودانة في رمضان 2021 - تردد قناة atv news أخبار

الكويت / سما

أعلنت مصادر إعلامية عن موعد برنامج وياكم صالح ودانة طوال أيام شهر رمضان المبارك على المنصة الناقلة وهي قناة atv news أخبار الكويتية بحضور العديد من الضيوف النجوم.

وذكرت المصادر أن موعد عرض برنامج وياكم صالح ودانة يكون طيلة أيام الشهر الفضيل في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل على الهواء مباشرة من خلال قناة اي تي في نيوز.

وأفادت بأنه يمكن ضبط تردد قناة atv news أخبار على النايل سات وهو كما يلي (11555، الاستقطاب رأس v، معدل الترميز 7/8)، مشيرة إلى وجود بث مباشر على الموقع الرسمي للمحطة.

وأتاحت القناة الكويتية خدمة البث المباشر لكل البرامج والمسلسلات التي يتم عرضها هذا الشهر، إذ يتمكن المتابعون الذين يشاهدون من الهاتف المشاهدة ولا يوجد حتى الآن للحاسوب الشخصي.

#وياكم_صالح_ودانة



طيلة شهر #رمضان المبارك الساعه 12 بعد منتصف الليل على الهواء مباشره



شاهد البث حصرياً على شاشة وتطبيق atv



⬇️حمل التطبيق الآن ????https://t.co/BV3AHh2o2j



???? تردد

????Nillesat 11555 V 7/8https://t.co/U2V2F1zsXe — atv News - أخبار ???????? (@atvkw_news) April 10, 2021

برنامج وياكم صالح ودانة:

وحلّت فرح الهادي ضيفة على برنامج وياكم صالح ودانة، إذ ظهرت بإطلالة جميلة كما جرت العادة لهذه النجمة، فيما حظيت الحلقة بمتابعة واسعة في جميع مناطق الكويت ودول الخليج أيضا.

وشهدت الحلقة الماضية معاقبة دانا الطويرش وذلك بعد أن سألت الضيفة أنها وضعت بلوك لأحد المشاهير في السوشيال ميديا، حيث قالت في البداية إنها لم تفعل ذلك لأحد قبل أن يتبين صحة ذلك.

ويعتبر برنامج وياكم مع صالح ودانة أحد أكثر البرامج المنوعة متابعة في الشهر الجاري، إذ يحرص المتابعون على مشاهدة كل الأحداث من البداية للنهاية لا سيما وأن موعد عرضه مميز بالنسبة لهم.