الديمقراطية :تأجيل الانتخابات اعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني

غزة/سما/

علَّقت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، على قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس.

وقال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة، ": "إنّ تأجيل الانتخابات اعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني، و لم نُقدم أيّ غطاء سياسي على هذه الخطوة".

وأضاف: "سنُعبر عن حقنا بالرفض بكل الأشكال التي نراها مناسبة"، مُردفاً: "يُمكن فرض إجراء الانتخابات في القدس من خلال اشتباك سياسي ولا نعطي للاحتلال حق الفيتو على تعطيلها".





تجدر الإشارة إلى أنّ الرئيس محمود عباس، أعلن في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية الذي عُقد بمقر الرئاسة في رام الله مساء يوم الخميس، عن تأجيل الانتخابات العامة الفلسطينية، لحين ضمان مشاركة الأهالي في القدس بها.