الرئيس عباس يعلن تأجيل الانتخابات التشريعية

رام الله/سما/

أعلن الرئيس عباس مساء اليوم بتأجيل الانتخابات التشريعية لحين ضمان مشاركة القدس و أهلها في هذه الانتخابات .

وقال الرئيس في البيان الختامي لاجتماع القيادة برام الله: "قررنا تاجيل موعد الانتخابات التشريعية إلى حين ضمان مشاركة أهل القدس، فلا تنازل عن القدس ولا تنازل عن حقه الديمقراطي، وستستمر هذه الاجتماعات على المستويات كلها بما في ذلك اجتماعات الأمناء العامين".

وطالب الرئيس المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية وكف يدها عن حقوقنا الوطنية المشروعة ووضع حد لتنصل اسرائيل من التزاماتها بالاتفافات الموقعة بما فيها مشاركة أهلنا في القدس.

وأكد الرئيس بالعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية.