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الاتحاد العام للعمال: نتوقع إعلان الحد الأدنى للأجور مطلع الشهر المقبل

الخميس 29 أبريل 2021 11:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاتحاد العام للعمال: نتوقع إعلان الحد الأدنى للأجور مطلع الشهر المقبل



رام الله /سما/

قال رئيس الاتحاد العام لعمال فلسطين شاهر سعد إن الطبقة العاملة في فلسطين لا يوجد لها تشريعات وقوانين تحميها مثل قانون الحماية أو الضمان الاجتماعي.

وأشار سعد في حديث لإذاعة القدس إلى أنه بفعل البطالة وآثار جائحة كورونا أكثر من 150 ألف عامل وعاملة تم إنهاء عقودهم، مشددًا على ان خسائر العمال بلغت مليار و800 مليون شيكل في فلسطين بما فيهم العمال في الأراضي المحتلة عام48.

وتوقع إعلان الحد الأدنى للأجور مطلع الشهر المقبل من قبل رئيس الحكومة محمد اشتية، ليقر فيه القانون.

ودعا سعد لإيجاد محاكم عمل مختصة بقضايا العمال، مشددًا على أن هذا يختصر عشرات السنين من عمر القضايا التي تبقى في المحاكم وتعود بالخسارة على العمال.

وتابع "المحاكم المختصة بقضايا العمال تساعد على تحقيق عدالة اجتماعية".

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