عبدالله: إجراء الانتخابات في القدس هو حق سيادي لشعبنا

رام الله /سما/

علق نائب مفوض العلاقات الدوليّة لحركة فتح عبد الله عبد الله، اليوم الخميس، على قرار الرئيس محمود عباس بشأن تأجيل الانتخابات بدون القدس.

وأكّد عبد الله خلال حديثه لتلفزيون فلسطين، على أنّ إجراء الانتخابات في القدس هو حق سيادي للشعب الفلسطيني، مُشيرًا إلى أنّ الانتخابات ستُجرى في القدس عندما يكون ذلك ممكنًا.

وقال: "إلى أنّ نصل لمرحلة إمكانية الانتخابات في القدس، علينا أنّ نرى الهدف من إجراء تلك الانتخابات، وهو تجديد الشرعية وتأكيد وحدة الجبهة الداخلية"، مُوضحًا أنّه يجب أنّ نسير في نفس تلك الأهداف في حال تأجلت الانتخابات وذلك لمواجهة الاحتلال ومخططاته وتعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.

ولفت إلى أنّ أهالي القدس هم من يقررون مستقبل القدس وهويتها، وحقنا التاريخي والقانوني والوطني فيها، مُضيفًا: "هناك اقتراح أنّ يجتمع وزراء خارجية المجموعة الرباعية، وهذا مهم في وضع أسس سليمة تستند الى القانون الدوليّ وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وهذه من شأنها أن تمارس ضغطا مباشرا على حكومة إسرائيل".