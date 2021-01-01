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في وقفة حاشدة في القدس.. الآلاف يهتفون "لا انتخابات دون القدس"

الخميس 29 أبريل 2021 11:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
في وقفة حاشدة في القدس.. الآلاف يهتفون "لا انتخابات دون القدس"



القدس المحتلة /سما/

 أقام أبناء شعبنا في القدس مساء اليوم الخميس، وقفة تضامنية لدعم قرار القيادة الفلسطينية الذي سيصدر الليلة، بانه "لا انتخابات دون مدينة القدس المحتلة".

وقال أمين سر حركة فتح في القدس شادي مطور، إن حجم المشاركة في الوقفة التي نظمت في ساحة باب العامود يدلل على أن أبناء شعبنا في القدس قالوا كلمتهم والتي مفادها "أن عزل المدينة عن واقعها الفلسطيني مرفوض، واليوم يقول الكل الفلسطيني الخارج نصرة للقدس "لا انتخابات دون القدس".

وأضاف: رغم جدران الاحتلال خرج الكل ليقول لا انتخابات دون القدس لان الانتخابات دون القدس هو تجسيد لسياسة الاحتلال في تهويدها.

#القدس #الانتخابات الفلسطينية

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