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وقفة دعم للرئيس ووفاء للقدس في أريحا

الخميس 29 أبريل 2021 11:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة دعم للرئيس ووفاء للقدس في أريحا



أريحا /سما/

عبرت جماهير محافظة أريحا والأغوار، مساء اليوم الخميس، عن التزامها بقرارات المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، وجميع قرارات الرئيس محمود عباس ووقوفها إلى جانب أهالي القدس في مواجهة اعتداءات الاحتلال.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية أمام دوار مدينة أريحا شرق الضفة الغربية، بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة، لدعم قرار القيادة الفلسطينية، بأن الانتخابات لن تجرى دون القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين الأبدية.

وقال رئيس بلدية مدينة أريحا سالم غروف "جئنا اليوم لنعلن دعمنا وتأييدنا والتزامنا التام بتوجهات وقرارات القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس".

وأضاف أن "القدس ليست يتيمة وليست للبيع وأنه لا أمن ولا استقرار إلا بالقدس عاصمة أبدية لشعبنا الفلسطيني".

#أريحا #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية

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