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الخارجية الاردنية تصادق على 14 اتفاقية مع اهالي حي الشيخ جراح

الخميس 29 أبريل 2021 11:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الاردنية تصادق على 14 اتفاقية مع اهالي حي الشيخ جراح



عمان /سما/

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، إنها صادقت يوم الخميس على 14 إتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً وأهالي حي الشيخ جراح، زوّدها بها الأهالي، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.

كما قامت بتسليمهم شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير عقدت إتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ الأونروا لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت إتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الإتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، ولكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز أنه وفي إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد ممكن لأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة بما يحفظ حقوقهم ويبقيهم في بيوتهم، فقد جرى تسليم هذه الوثائق اليوم، وذلك بعد أن قامت الوزارة سابقاً بتزويد الجانب الفلسطيني بكافة الوثائق المتوفرة لديها والتي يمكن أن تساعد المقدسيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين ومراسلات، إضافة إلى نسخة من الإتفاقية التي عُقدت مع الأونروا عام 1954.

وأكّد الفايز مجدداً أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، وعلى إدانة المملكة ورفضها محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية إخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم.

#الاردن #الشيخ جراح

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