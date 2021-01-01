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حماس تشن هجوماً حاداً على الرئيس عباس: لدى شعبنا العظيم قيادة هزيلة للأسف لا تمثله..

الخميس 29 أبريل 2021 11:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تشن هجوماً حاداً على الرئيس عباس: لدى شعبنا العظيم قيادة هزيلة للأسف لا تمثله..



غزة /سما/

عقبت حركة المقاومة الاسلامية حماس، مساء اليوم الخميس، على خطاب الرئيس محمود عباس حول الانتخابات الفلسطينية.

وقال القيادي في الحركة حماد الرقب لقناة الأقصى، إن خطاب الرئيس محمود عباس اليوم تحدٍ لــ 96% من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يحق لهم الانتخابات، ووقوف ضد 35 قائمة انتخابية رفضت تأجيل الانتخابات.

وأضاف: أن الشعب الفلسطيني العظيم لديه للأسف قيادة هزيلة، لا تمثله ولا تعكس قوته وعظمته، لافتا الى أن الشعب الفلسطيني في القدس قادر على إجراء الانتخابات في القدس، رغم أنف الاحتلال.

اتهم الرقب، الرئيس محمود عباس بأنه غير معنيٍ لا بالانتخابات الفلسطيني، ولا بالقضية الفلسطينية، ولا بالقدس. وفق تعبيره

#حركة حماس #الرئيس عباس #الانتخابات الفلسطينية #تأجيل الانتخابات

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