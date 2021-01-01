  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كوهين يحذر: الاتفاق النووي سيجر المنطقة للحرب.. وطائراتنا يمكنها أن تصل ايران

الخميس 29 أبريل 2021 10:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوهين يحذر: الاتفاق النووي سيجر المنطقة للحرب.. وطائراتنا يمكنها أن تصل ايران



القدس المحتلة /سما/

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، على التحذيرات التي تطلقها إسرائيل بشأن الاتفاق النووي، قائلًا: إن "الحرب ستلي هذا الاتفاق حتمًا".

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، كرر كوهين موقف إسرائيل بأنها ليست مقيدة بالجهود الدبلوماسية في هذا الصدد، وقال: إنه "اتفاق سيء سيدفع المنطقة نحو الحرب بسرعة".
 
وأضاف أن "أي طرف يسعى لمنافع قصيرة الأمد يجب أن يكون واعيًا بالمدى الطويل. لن تسمح إسرائيل لإيران بالحصول على أسلحة نووية. إيران ليس لديها حصانة في أي مكان. طائراتنا يمكنها أن تصل لأي موقع في الشرق الأوسط وبالطبع لإيران"، وفق تعبيره.
 
وطالب كوهين القوى العالمية بمنع إيران من "زعزعة الاستقرار في دول أخرى، وتمويل الجماعات المسلحة إضافة لحرمانها من سبل تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ باليستية". على حد قوله.

#الاستخبارات الاسرائيلية #ايلي كوهين #الاتفاق النووي #البرنامج النووي الإيراني

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

مشاهدة مباراة الوحدات وفولاد خوزستان الإيراني بث مباشر اليوم

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

العمادي يكشف حقيقة ايقاف المنحة القطرية

متجهون للشارع وخطوات لمواجهة القرار.. حماس: لن نشارك في اجتماع رام الله ونرفض تأجيل الانتخابات

الأخبار الرئيسية

شاهد.. الرئيس يكشف تفاصيل رسالة اسرائيل حول الانتخابات... ويصفها بـ"كلاما فارغا"

واشنطن تبتز السلطة الفلسطينية: وقف مخصصات الاسرى والشهداء مقابل تقديم المساعدات المالية

الانتخابات

الانتخابات أمام ساعات حاسمة: الشارع الفلسطيني يترقب القادم.. وفعاليات احتجاجية رفضا للتأجيل

بايدن

فورين أفيرز: حل الدولتين لم يعد واقعيا.. وعلى الفلسطينيين أن يضعوا المجتمع الدولي أمام خيارين!

"قد تصل لسيناريوهات اقتحام".. اسرائيل: حماس ستحاول اشعال الضفة والقدس حال تأجيل الانتخابات..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية