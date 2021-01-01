كوهين يحذر: الاتفاق النووي سيجر المنطقة للحرب.. وطائراتنا يمكنها أن تصل ايران

القدس المحتلة /سما/

أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، على التحذيرات التي تطلقها إسرائيل بشأن الاتفاق النووي، قائلًا: إن "الحرب ستلي هذا الاتفاق حتمًا".

وفي مقابلة مع وكالة "رويترز"، كرر كوهين موقف إسرائيل بأنها ليست مقيدة بالجهود الدبلوماسية في هذا الصدد، وقال: إنه "اتفاق سيء سيدفع المنطقة نحو الحرب بسرعة".



وأضاف أن "أي طرف يسعى لمنافع قصيرة الأمد يجب أن يكون واعيًا بالمدى الطويل. لن تسمح إسرائيل لإيران بالحصول على أسلحة نووية. إيران ليس لديها حصانة في أي مكان. طائراتنا يمكنها أن تصل لأي موقع في الشرق الأوسط وبالطبع لإيران"، وفق تعبيره.



وطالب كوهين القوى العالمية بمنع إيران من "زعزعة الاستقرار في دول أخرى، وتمويل الجماعات المسلحة إضافة لحرمانها من سبل تخصيب اليورانيوم وتطوير صواريخ باليستية". على حد قوله.