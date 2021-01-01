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الصحة بغزّة تتحدث عن إمكانية تبرع مصابي "كورونا" بالدم

الخميس 29 أبريل 2021 10:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزّة تتحدث عن إمكانية تبرع مصابي "كورونا" بالدم



غزة /سما/

أكّد نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة مجدي ظهير ، اليوم الخميس، على أنّ الشخص المصاب بفيروس "كورونا" وما زال يُعاني من الإصابة لا يستطيع التبرع بالدم.

وأضاف ظهير خلال حديثه لإذاعة صوت القدس المحلية، أنّ من تعافى من الإصابة بالفيروس يمكنه التبرع بالدم لأيّ شخص مريض.

وتابع: "يوجد انخفاض طفيف في المنحنى الوبائي، ونسبة إشغال الأسرة، لكن يجب علينا انتظار الأيام القادمة حتى نتحقق من انحسار الموجة الثانية".

وبيّن أنّه يُجرى الآن جمع عينات جديدة لتأكد من وجود طفرات جديدة بخلاف الطفرة البريطانية، لافتًا إلى أنّ الصحة لازالت تحث المواطنين من فوق سن الأربعين لتلقي التطعيم ضد فيروس "كورونا".

وختم ظهير حديثه بالقول: "التطعيم المتوفر حالياً هو لقاح الاسترازينكا البريطاني وهو آمن ولا يوجد أدنى مشكلة للفئات العمرية فوق الأربعين عاماً".

#مجدي ظهير #وزارة الصحة #فيروس كورونا

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