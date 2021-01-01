الجهاد الإسلامي تُعلق على قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية

غزة /سما/

قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب، مساء يوم الخميس، إنّ "تأجيل الانتخابات غير مرتبط بالرفض الإسرائيلي لاجراء الانتخابات بالقدس، بل رغبة للسلطة فهي لا تريد إجرائها تخوفاً من صعود فصائل المقاومة التي ترفض مشروع أوسلو".

وأضاف حبيب في تصريح صحفي، أنّ هناك شوط كبير قطع في العملية الانتخابية، وترشح 36 قائمة وبذل جهد كبير يستدعي احترامه من قيادة السلطة وعدم تجاوزه.

وتابع: "قرار التأجيل سيكون له تأثيرات كبيرة تصب في مصلحة رواية الاحتلال أن القدس عاصمة موحدة له"، مشيراً إلى أنّ القرار يعكس حالة تفرد مستمر في قرارات القضية الفلسطينية.