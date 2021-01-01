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مصرع مواطن اثر انقلاب جرار زراعي في رام الله

الخميس 29 أبريل 2021 10:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مواطن اثر انقلاب جرار زراعي في رام الله



رام الله /سما/

لقي مواطن مصرعه يبلغ من العمر 60عاما من بلدة شقبا غرب محافظة رام الله اثر انقلاب جرار زراعي.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، ان غرفة عمليات شرطة رام الله تلقت بلاغ حول وقوع حادث سير ذاتي في بلدة شقبا غرب رام الله.

واضاف أنه من خلال التحقيقات المرورية لخبراء الحوادث تبين ان الحادث وقع نتيجة انقلاب جرار زراعي كان يقوده مواطن، حيث أدى لوفاته، وقد نقل الجثمان الى المجمع الطبي في مدينة رام الله.

وأكد ارزيقات، انه تم التحفظ على الجثمان لحين استكمال اجراءات التحقيق والكشف على الجثمان من قبل الطب الشرعي والنيابة العامة.

#وفاة مواطن #انقلاب جرار زراعي

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