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خطاب الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات الفلسطينية

الخميس 29 أبريل 2021 08:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطاب الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات الفلسطينية



رام الله / سما /

خطاب الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات المنعقد في رام الله

عباس: لقاء اليوم من أجل مناقشة الانتخابات الفلسطينية.

عباس: ظروف وأحداث كثيرة لابد من استعراضها لتقولوا كلمتكم بشأن الانتخابات.

عباس: نشيد بموقف شعبنا العظيم في القدس المحتلة.

عباس: نتيجة هبة القدس تمثلت بإزالة الحواجز داخلها.

عباس: حكومة الاحتلال دعمت المستوطنين لتطبيق شعارهم "الموت للعرب".

عباس: المقاومة الشعبية السلمية نجحت في القدس وهي طريقنا لمقارعة هذا العدوان.

عباس: زالت ادارة ترامب ومخططاتها وبقيت القدس شامخة.

عباس: وقفنا بوجه ترامب وصفقته ذهبت إلى مزابل التاريخ.

عباس: إسرائيل التقطت ما قاله ترامب واعتبرت القدس عاصمة ابدية لها.

عباس: اسرائيل اعتدت على المرشحين والناشطين في القدس ولم تسمح لاحد أن يمارس اي نشاط.

عباس: أصدرنا مراسيم الانتخابات جميعها وانتظرنا الرد على اجرائها في القدس ولم يأت جواب.

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