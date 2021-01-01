خطاب الرئيس محمود عباس بشأن الانتخابات الفلسطينية

خطاب الرئيس محمود عباس في الجلسة الافتتاحية لاجتماع الفصائل الفلسطينية حول الانتخابات المنعقد في رام الله
عباس: لقاء اليوم من أجل مناقشة الانتخابات الفلسطينية.
عباس: ظروف وأحداث كثيرة لابد من استعراضها لتقولوا كلمتكم بشأن الانتخابات.
عباس: نشيد بموقف شعبنا العظيم في القدس المحتلة.
عباس: نتيجة هبة القدس تمثلت بإزالة الحواجز داخلها.
عباس: حكومة الاحتلال دعمت المستوطنين لتطبيق شعارهم "الموت للعرب".
عباس: المقاومة الشعبية السلمية نجحت في القدس وهي طريقنا لمقارعة هذا العدوان.
عباس: زالت ادارة ترامب ومخططاتها وبقيت القدس شامخة.
عباس: وقفنا بوجه ترامب وصفقته ذهبت إلى مزابل التاريخ.
عباس: إسرائيل التقطت ما قاله ترامب واعتبرت القدس عاصمة ابدية لها.
عباس: اسرائيل اعتدت على المرشحين والناشطين في القدس ولم تسمح لاحد أن يمارس اي نشاط.
عباس: أصدرنا مراسيم الانتخابات جميعها وانتظرنا الرد على اجرائها في القدس ولم يأت جواب.