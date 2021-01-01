أونروا ترفض اتهامات البرلمان الأوروبي بتدريس العنف وتعتبر ان خلفها دوافع سياسية

غزة/سما/

نفى المستشار الإعلامي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "أونروا" عدنان أبو حسنة اتهامات البرلمان الأوروبي، والذي يتعلق في المناهج التعليمية والكتب المدرسية الفلسطينية داخل مدارسها.

وكشفت وسائل إعلامية إسرائيلية عن أن البرلمان الأوروبي اعتمد قرارًا يدين "أونروا" على خلفية كتبها المدرسية، ولتعليمها وفق ما قال البيان: "الكراهية والعنف ضد إسرائيل" من خلال الكتب المدرسية الفلسطينية.

وأكد أبو حسنة أن اعتماد هذا القرار كان خلفه ادعاءات ودوافع سياسية، لافتا أنه لم يعتمد على حقائق تحدث فعليا في مدارس "أونروا"، "التي أشاد بها العالم أجمع وبتطورها بعيدًا عن كل ما يتعارض مع مفاهيم المتحدة".

واعتبر أن القرار كان مفاجئا، "كون الاتحاد الأوروبي من أهم المستثمرين في نظام التعليم لدى الوكالة، وله أن يفخر بهذا الاستثمار في مجال التنمية البشرية".

وقال أبو حسنة: "هذا كلام غير صحيح، "أونروا لا تعلم الكراهية ولا العنف أو التمييز، ونقوم بكل ما يعزز ثقافة التسامح الاجتماعي وعدم التمييز".

واوضح "كل من يريد ان يحاكم أونروا عليه تفقد منصة التعليم الإلكتروني الكبرى التي أطلقتها الوكالة وتشمل المواد التعليمية التي تدرسها".