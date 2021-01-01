  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أونروا ترفض اتهامات البرلمان الأوروبي بتدريس العنف وتعتبر ان خلفها دوافع سياسية

الخميس 29 أبريل 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
أونروا ترفض اتهامات البرلمان الأوروبي بتدريس العنف وتعتبر ان خلفها دوافع سياسية



غزة/سما/

نفى المستشار الإعلامي لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة "أونروا" عدنان أبو حسنة اتهامات البرلمان الأوروبي، والذي يتعلق في المناهج التعليمية والكتب المدرسية الفلسطينية داخل مدارسها.

وكشفت وسائل إعلامية إسرائيلية عن أن البرلمان الأوروبي اعتمد قرارًا يدين "أونروا" على خلفية كتبها المدرسية، ولتعليمها وفق ما قال البيان: "الكراهية والعنف ضد إسرائيل" من خلال الكتب المدرسية الفلسطينية.

وأكد أبو حسنة  أن اعتماد هذا القرار كان خلفه ادعاءات ودوافع سياسية، لافتا أنه لم يعتمد على حقائق تحدث فعليا في مدارس "أونروا"، "التي أشاد بها العالم أجمع وبتطورها بعيدًا عن كل ما يتعارض مع مفاهيم المتحدة".

واعتبر أن القرار كان مفاجئا، "كون الاتحاد الأوروبي من أهم المستثمرين في نظام التعليم لدى الوكالة، وله أن يفخر بهذا الاستثمار في مجال التنمية البشرية".

وقال أبو حسنة: "هذا كلام غير صحيح، "أونروا لا تعلم الكراهية ولا العنف أو التمييز، ونقوم بكل ما يعزز ثقافة التسامح الاجتماعي وعدم التمييز".

واوضح "كل من يريد ان يحاكم أونروا عليه تفقد منصة التعليم الإلكتروني الكبرى التي أطلقتها الوكالة وتشمل المواد التعليمية التي تدرسها".

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

العمادي يكشف حقيقة ايقاف المنحة القطرية

الأخبار الرئيسية

الانتخابات

الانتخابات أمام ساعات حاسمة: الشارع الفلسطيني يترقب القادم.. وفعاليات احتجاجية رفضا للتأجيل

بايدن

فورين أفيرز: حل الدولتين لم يعد واقعيا.. وعلى الفلسطينيين أن يضعوا المجتمع الدولي أمام خيارين!

"قد تصل لسيناريوهات اقتحام".. اسرائيل: حماس ستحاول اشعال الضفة والقدس حال تأجيل الانتخابات..

متجهون للشارع وخطوات لمواجهة القرار.. حماس: لن نشارك في اجتماع رام الله ونرفض تأجيل الانتخابات

وزيرة الصحة: 16 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1844 حالة تعاف

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية