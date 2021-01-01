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نصب كاميرات مراقبة جديدة للاحتلال بالبلدة القديمة بالخليل

الخميس 29 أبريل 2021 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصب كاميرات مراقبة جديدة للاحتلال بالبلدة القديمة بالخليل



الخليل /سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، كاميرات مراقبة جديدة في الشوارع ومحيط منازل الأهالي في حارة جابر في البلدة القديمة بالخليل.

وقال سكان المنطقة، إن هذه الكاميرات تعتبر خرقا لخصوصيتهم، وانتهاكا لحرمات منازلهم، وتأتي ضمن سياسة الاحتلال للضغط عليهم، وإجبارهم على تركها، لصالح مشاريعه الاستيطانية.

وتقوم قوات الاحتلال، بين الفينة والأخرى، بزيادة عدد كاميرات المراقبة التابعة لها في الخليل، بسبب كونها منطقة حيوية كثيرا ما تشهد احتكاكات بين الأهالي والمستوطنين.

وتدعم سياسات حكومة الاحتلال، مجموعات المستوطنين، للتمادي واستباحة الدم الفلسطيني واستيطان البلدة القديمة بالاعتداءات المتواصلة وبقوة السلاح وتهجير أصحابها الأصليين.

#قوات الاحتلال #كاميرات مراقبة #الخليل

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