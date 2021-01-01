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المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل الهند لدى فلسطين

الخميس 29 أبريل 2021 06:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يتسلم نسخة من أوراق اعتماد ممثل الهند لدى فلسطين



رام الله /سما/

 تسلم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي نسخة من أوراق اعتماد ممثل الجمهورية الهندية الجديد لدى دولة فلسطين السفير موكل ارايا.

وثمن المالكي خلال اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، العلاقات التاريخية بين فلسطين والهند، داعيا لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشاد بالدعم الهندي للمؤسسات الفلسطينية في بناء القدرات ومهارات الموارد البشرية، معرباً عن تضامن دولة فلسطين مع الجمهورية في مواجهة جائحة "كورونا".

وشدد على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لإجراء الانتخابات في فلسطين بدون القدس الشرقية، متمنيا الوزير للسفير ارايا النجاح في أداء مهامه الجديدة، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة لإنجاح مهامه.

من جهته، شدد السفير ارايا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتحقيق أعلى مستوى من التعاون بينهما.

#الخارجية والمغتربين #رياض المالكي #فلسطين #الهند

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