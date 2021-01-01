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"هيئة الأسرى": الاحتلال يمدّد توقيف 33 أسيراً لفترات متفاوتة

الخميس 29 أبريل 2021 06:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هيئة الأسرى": الاحتلال يمدّد توقيف 33 أسيراً لفترات متفاوتة



رام الله /سما/

مددّت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في معسكر "سالم"، اليوم الخميس، توقيف 33 أسيراً لفترات متفاوتة، بذرائع استكمال التحقيق وعرض الملفات على النيابة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، بأن الموقوفين هم: عمرو قادوس، وأحمد قادوس، وأسامة قعدان، وقد تم تمديد توقيفهم أربعة أيام، ونصر الدسوقي لخمسة أيام، وأنس أبو أحمد 6 أيام، ورغدان عنوز 8 أيام، ووجدي شبلي 8 أيام، وبلال حويطي 4 أيام، ومحمود السيد علي لـ 8 أيام، وحسام دويكات 11 يوما، ومصطفى الضراغمة 8 أيام، وطارق عبد الرازق 8 أيام، وفؤاد ابو الرب 7 أيام، وجعفر غانم 8 أيام، ورامز ابو عبيد 8 أيام، وعبد الله بشقار 8 ايام، ومحمود أبو الرب ورامي طياح، ومنى اغبارية لـ7 أيام، ونور الدين شواهنة 8 أيام، ونصر اشتية 8 أيام، ومالك وفيق علي 4 أيام، واحمد مالك 4 أيام.

وكذلك مددت توقيف كل من: إبراهيم عرار 8 أيام، ويحيى إبراهيم 8 أيام، ومحمد السعدي 5 أيام، ومحمد غسان 8 أيام، ووجيه الشلبي 8 أيام، ورغدان عنوز 8 أيام، وسامر حفايضة 7 أيام.

ولفتت إلى أنه تم تمديد توقيف المعتقلين محمد عبد السالم مرعي، ومحمد يحيى سلامة، وأسامة الجبالي، حتى تاريخ 6/ 6/ 2021.

#محكمة الاحتلال #الاسرى الفلسطينيين #تمديد اعتقال

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