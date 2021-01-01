الشرطة تضبط قطعاً يشتبه أنها أثرية بحوزة شخصين في جنين

جنين /سما/

ضبطت الشرطة مساء اليوم، 240 قطعة يشتبه أنها أثرية وقبضت على شخصين في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وبناءً على معلومات وردت لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول حيازة شخصين لقطع أثرية بهدف التهريب والإتجار بها، على الفور تحركت قوة من الفرع إلى مكان تواجدهما وقامت بتفتيش المركبة التي كانا يستقلانها وضبطت بحوزتهما 240 قطعة تنوعت ما بين عملة معدنية وذهبية وأختام وتماثيل يشتبه أنها أثرية وتم القبض على المشتبه بهما.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الشخصين والمضبوطات لحين إحالتهما للنيابة العامة من أجل إستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهما أصولاً.