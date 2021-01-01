  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تضبط قطعاً يشتبه أنها أثرية بحوزة شخصين في جنين

الخميس 29 أبريل 2021 06:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط قطعاً يشتبه أنها أثرية بحوزة شخصين في جنين



جنين /سما/

ضبطت الشرطة مساء اليوم، 240 قطعة يشتبه أنها أثرية وقبضت على شخصين في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأنه وبناءً على معلومات وردت لفرع شرطة السياحة والآثار في شرطة المحافظة حول حيازة شخصين لقطع أثرية بهدف التهريب والإتجار بها، على الفور تحركت قوة من الفرع إلى مكان تواجدهما وقامت بتفتيش المركبة التي كانا يستقلانها وضبطت بحوزتهما 240 قطعة تنوعت ما بين عملة معدنية وذهبية وأختام وتماثيل يشتبه أنها أثرية وتم القبض على المشتبه بهما.

وأكدت الشرطة أنه تم التحفظ على الشخصين والمضبوطات لحين إحالتهما للنيابة العامة من أجل إستكمال الإجراءات القانونية اللآزمة بحقهما أصولاً.

#الشرطة الفلسطينية #قطع اثرية

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

الأخبار الرئيسية

بايدن

فورين أفيرز: حل الدولتين لم يعد واقعيا.. وعلى الفلسطينيين أن يضعوا المجتمع الدولي أمام خيارين!

"قد تصل لسيناريوهات اقتحام".. اسرائيل: حماس ستحاول اشعال الضفة والقدس حال تأجيل الانتخابات..

متجهون للشارع وخطوات لمواجهة القرار.. حماس: لن نشارك في اجتماع رام الله ونرفض تأجيل الانتخابات

وزيرة الصحة: 16 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1844 حالة تعاف

اح

قيادي بحماس : لم توجه لنا دعوة رسمية لحضور الاجتماع والدعوات كانت إعلامية فقط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية