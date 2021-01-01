مطالبة للكنيست بتسوية أوضاع مستوطنات الضفة وغلاف غزة

القدس المحتلة /سما/

طالب مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ومحيط قطاع غزة اليوم (الخميس) أعضاء الكنيست برفع مشروع قانون لتنظيم أوضاع المستوطنات الصغيرة والبؤر المترامية يوم الإثنين المقبل.

ودعا المجلس وفق موقع "والا" العبري رئيس اللجنة المنظمة وجميع أعضاء الكنيست إلى اعتبار أن الاستيطان في الضفة وغور الأردن مهم بالنسبة لهم.

وطالب بتنحية الخلافات السياسية جانبا والتعاون من أجل تسوية أوضاع المستوطنات.

وقال إنه في الكنيست الحالية توجد أغلبية كبيرة من أعضاء الكنيست يؤيدون التسوية الاستيطانية، ويجب التعاون من أجل ذلك.