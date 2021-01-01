الصحة الاسرائيلية: فعالية اللقاح ضد السلالة الهندية غير أكيدة

القدس المحتلة /سما/

طالبت مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية بحظر السفر إلى البلدان ذات معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة شارون الروعي برايس، رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لقاحات كوفيد-19 توفر الحماية ضد ما يسمى بالمتغير الهندي من المرض.

وحذرت وفق القناة 13 العبرية من أن الاحتفالات في عيد “لاغ بعومر” في أحد المواقع في الجليل ليلة الخميس والتي من المتوقع أن تجتذب مئات الآلاف من الأشخاص، قد تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

وأكدت برايس دعمها لقيود السفر الجديدة المقترحة من وزارة الصحة للإسرائيليين، والتي من شأنها حظر السفر إلى سبع دول عالية الخطورة بما في ذلك الهند، وتجبر حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم على الدخول في حجر صحي عند عودتهم إلى إسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل حذرت سكانها من السفر لسبع دول: الهند، أوكرانيا، إثيوبيا، البرازيل، جنوب إفريقيا، المكسيك وتركيا.