  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الصحة الاسرائيلية: فعالية اللقاح ضد السلالة الهندية غير أكيدة

الخميس 29 أبريل 2021 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الاسرائيلية: فعالية اللقاح ضد السلالة الهندية غير أكيدة



القدس المحتلة /سما/

طالبت مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الإسرائيلية بحظر السفر إلى البلدان ذات معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا.

وقالت الدكتورة شارون الروعي برايس، رئيسة خدمات الصحة العامة في وزارة الصحة، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لقاحات كوفيد-19 توفر الحماية ضد ما يسمى بالمتغير الهندي من المرض.

وحذرت وفق القناة 13 العبرية من أن الاحتفالات في عيد “لاغ بعومر” في أحد المواقع في الجليل ليلة الخميس والتي من المتوقع أن تجتذب مئات الآلاف من الأشخاص، قد تؤدي إلى تفشي فيروس كورونا.

وأكدت برايس دعمها لقيود السفر الجديدة المقترحة من وزارة الصحة للإسرائيليين، والتي من شأنها حظر السفر إلى سبع دول عالية الخطورة بما في ذلك الهند، وتجبر حتى المسافرين الذين تم تطعيمهم على الدخول في حجر صحي عند عودتهم إلى إسرائيل.

يشار إلى أن إسرائيل حذرت سكانها من السفر لسبع دول: الهند، أوكرانيا، إثيوبيا، البرازيل، جنوب إفريقيا، المكسيك وتركيا.

#الصحة الاسرائيلية #اسرائيل #فيروس كورونا #لقاحات كورونا #الطفرة الهندية

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

الأخبار الرئيسية

بايدن

فورين أفيرز: حل الدولتين لم يعد واقعيا.. وعلى الفلسطينيين أن يضعوا المجتمع الدولي أمام خيارين!

"قد تصل لسيناريوهات اقتحام".. اسرائيل: حماس ستحاول اشعال الضفة والقدس حال تأجيل الانتخابات..

متجهون للشارع وخطوات لمواجهة القرار.. حماس: لن نشارك في اجتماع رام الله ونرفض تأجيل الانتخابات

وزيرة الصحة: 16 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1844 حالة تعاف

اح

قيادي بحماس : لم توجه لنا دعوة رسمية لحضور الاجتماع والدعوات كانت إعلامية فقط

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية