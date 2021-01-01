"قد تصل لسيناريوهات اقتحام".. اسرائيل: حماس ستحاول اشعال الضفة والقدس حال تأجيل الانتخابات..

القدس المحتلة /سما/

افاد موقع "والا" الاسرائيلي ان الجيش الاسرائيلي قدر امس الاربعاء ان يؤدي تأجيل الانتخابات المتوقع في السلطة الفلسطينية الى تصعيد في الضفة الغربية والقدس، وليس في قطاع غزة.

ووفقا للتقييمات الامنية التي اجراها الجيش، فان المصادقة على رد شديد على استمرار اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة ردع حركة حماس، لذلك لم يتم اطلاق قذائف لمسافة تتجاوز سبعة كيلومترات.

وذكر الموقع ان حماس قدر ان يقوم المستوى السياسية باصدار الاوامر لشن ضربة شديدة، وعملوا على طول الحدود لوقف المظاهرات وعمليات اطلاق النار.

وأشار التقرير انه في المقابل قامت حماس بتمرير رسالة مطمئنة عبر الوسطاء المصريين. وقال مسؤولون امنيون اسرائيليون لحماس عن طريق الوسطاء المصريين انهم ان ارادوا العودة الى عملية التسوية- يجب عليهم وقف اطلاق القذائف والمظاهرات على الجدار. في هذه المرحلة انخفض عدد المشاركين بالمظاهرات قرب الجدار من الف الى عشرات معدودة.

واضاف الموقع ان رئيس قسم العمليات الجنرال اهرون حليوة ينوي خلال الايام القريبة اصدار امر خاص لزيادة حالة التأهب استعدادا لايام غضب متوقعه وممكنة تدفعها حماس ردا على الغاء الانتخابات.

ونوه الى ان المخاوف لا تقتصر على اطلاق القذائف او الاعتداءات فقط، انما قد تصل الى سيناريوهات اقتحام حشود للجدار. الجيش الاسرائيلي سيزيد من قواته، ويعزز نقاط الاحتكاك، ويجدد الخطط العملياتية ويبني قوات احتياط في حال تدهورت الاحداث.