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القاء القبض على ضابط إسرائيلي كبير بتهمة قيادته لعصابة سرقة

الخميس 29 أبريل 2021 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاء القبض على ضابط إسرائيلي كبير بتهمة قيادته لعصابة سرقة



القدس المحتلة /سما/

كشف موقع "ماكو" العبري، صباح اليوم الخميس، عن قيام الشرطة الإسرائيلية باعتقال أربعة مشتبهين بالقيام بعملية اعتداء وسطو على أحد تجار المجوهرات من منطقة "كريات أتا".

وقال الموقع، إن التحقيقات أظهرت أن المتهم الرئيس هو ضابط مميز كان يعمل في إحدى الوحدات القتالية المختارة وقد تسرح من الجيش قبل عدة أشهر.

وذكر أحد المحققين عن بعض تفاصيل الحادثة التي وصفها بالغربية لاسيما وأن أفراد العصابة أعدوا الخطة بدقة تامة حيث قاموا بمتابعة التاجر على مدار أسابيع طويلة وتأكدوا من عدم وجود كاميرات بالقرب من منزله، وفي اليوم المحدد قاموا بالاعتداء على التاجر وسرقة حقيبة المجوهرات التي كانت بحوزته وفروا من المكان.

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي

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