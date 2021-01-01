  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نافذ عزام: الأمة قادرة على النهوض وشعبنا سينتصر إذا استخلصنا دروس معركة بدر

الخميس 29 أبريل 2021 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
نافذ عزام: الأمة قادرة على النهوض وشعبنا سينتصر إذا استخلصنا دروس معركة بدر



غزة /سما/

دعا عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، اليوم الخميس، الأمة الإسلامية لاستخلاص الدروس والعِبر  من معركة بدر، كي تتخلص من الأغلال التي تُكَبلَها، وتَنهَض بواقعها.

وقال الشيخ عزام في تصريح له :"إن الدروس التي نستخلصها من معركة بدر عديدة، ونحتاج كعرب ومسلمين عموماً، وكفلسطينيين على وجه الخصوص أن نستحضرها في وقتنا الحاضر كي ننتصر، ونستعيد أمجادنا".

ولفت إلى أن تعذيب قريش للمسلمين، وإجبارهم على الهجرة وترك مكة، ومصادرة ديارهم، وأموالهم، دفعهم لعدم التسليم بالأمر الواقع، وحفزهم على إعداد العُدَّة لاسترداد حقوقهم يوماً ما.

وأضاف عزام "لما سنحت الفرصة لأن يثبت المسلمون بأن ساعدهم اشتد، وأن بإمكانهم ردَّ حقوقهم خاضوا المعركة"، مطالباً الأمة بأن تُعِدَّ ما استطاعت من قوة بمفهومها الشامل والكامل، قوة العدد والعدة اقتصادياً، سياسياً، اجتماعياً، علمياً وعسكرياً، حتى تنهض، وتستعيد حقوقها المنهوبة.

ونوه إلى أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) تشاور مع أصحابه قبيل المعركة، كي لا يَدبَ أي خلاف بينهم، وينطلقوا على قلب رجلٍ واحد ليُقاتلوا المشركين، وفي هذا دعوةٌ للوحدة، ورص الصفوف، وتعزيز مبدأ الشورى في حياة الأمة.

وشدد عزام، على أن المسلمين حققوا النصر في غزوة بدر بفضل توكلهم على الله، وإقبالهم عليه بالدعاء والاستغاثة، والإعداد الجيد للمعركة، وأخذهم بالأسباب، والقتال صفّاً واحداً كأنهم بنيانٌ مرصوص.

وبيّن أن المسلمين في هذه المعركة لم يتجاوز عددهم 314 مسلحين بعتاد بسيط، مقابل 1000 مقاتل من الكفار بعدة وعتادٍ كامل، مستدركاً: "لكن لجوء المسلمين إلى الله وتضرعهم إليه بالدعاء، كان كفيلاً بإمدادهم بملائكة يقاتلون في صفهم، الأمر الذي حقق نصراً مبيناً لهم".

ونوه عزام إلى أن المعركة كانت يوم فرقان بين قيم وأخلاق الإسلام، وبين منظومة الكفر وقيمه الفاسدة، بل وبين مرحلة ضعف المسلمين، وبين مرحلة قوتهم لاحقاً.

#نافذ عزام #الجهاد الاسلامي

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

أثار غضبا واسعا..محمد رمضان يصور غزة على أنها "وكر مخدرات"

الأخبار الرئيسية

حماس: لن نشارك في اجتماع رام الله ونرفض تأجيل الانتخابات

وزيرة الصحة: 16 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1844 حالة تعاف

اح

قيادي بحماس : لم توجه لنا دعوة رسمية لحضور الاجتماع والدعوات كانت إعلامية فقط

رئيس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1404 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية