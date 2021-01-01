  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"اليسار الموحد" تدعو لعدم تمرير مساعي الاحتلال لإخراج القدس من الانتخابات

الخميس 29 أبريل 2021 04:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
"اليسار الموحد" تدعو لعدم تمرير مساعي الاحتلال لإخراج القدس من الانتخابات



رام الله /سما/

 أكدت قائمة "اليسار الموحد"، أن مكانة ومشاركة مدينة القدس المحتلة في العملية الانتخابية ليست قضية فنية، بل سياسية وطنية، تقوم على ضرورة تفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي لإخراجها من الولاية والعملية الانتخابية الفلسطينية، بهدف عزلها عن هوية وحقوق شعبنا، ومحاولة تكريس واقعه وسياساته فيها.

وجددت "اليسار الموحد"، تأكيدها على رفض إجراء العملية الانتخابية دون ضمان مشاركة كاملة للمقدسيين فيها، ترشيحا ودعاية وتصويتا في داخل مدينتهم، وبإشراف كامل من لجنة الانتخابات المركزية.

ودعت القائمة القوى الفلسطينية والكتل الانتخابية جميعها إلى التمسك بهذا الموقف، والذي سبق وأن تم الإجماع عليه في كل الحوارات الوطنية، وصياغة الآلية المشتركة لتحقيقه، بما يضمن ممارسة الحق الديمقراطي الفلسطيني بالانتخابات، وفي ذات الوقت، بما يضمن عدم تمرير المساعي الاسرائيلية لتكريس عزل القدس وتطبيق "صفقة القرن".

#قائمة اليسار الموحد #الانتخابات الفلسطينية #الفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

هذا ما ستفعله حماس اذا تم تأجيل الانتخابات

بعد لقاء أبو مازن.. الاتحاد الاوروبي يحدد موقفه من إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس

صحيفة: حماس ستمنع الاطلاق الفاشل للصواريخ ..يحاولون احراجنا

مدير سابق لـ"CIA": لماذا يجب على بايدن مشاهدة هذا الفيلم الفلسطيني؟

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان 2021 - دعاء 17 رمضان 1442

الداخلية بغزة تقرر فتح تحقيق بحادثة الاعتداء على المواطنة رواء مرشد

أثار غضبا واسعا..محمد رمضان يصور غزة على أنها "وكر مخدرات"

الأخبار الرئيسية

حماس: لن نشارك في اجتماع رام الله ونرفض تأجيل الانتخابات

وزيرة الصحة: 16 وفاة و1051 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1844 حالة تعاف

اح

قيادي بحماس : لم توجه لنا دعوة رسمية لحضور الاجتماع والدعوات كانت إعلامية فقط

رئيس

لهذا السبب .. الأجهزة الأمنية في إسرائيل والسلطة الفلسطينية يرفعون حالة التأهب

الصحة بغزة: تسجيل 6 حالات وفاة و723 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1404 حالة تعافٍ

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية