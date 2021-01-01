توقيع اتفاقية تخزين فائض "كهرباء الطاقة الشمسية" في غزة

غزة /سما/

وقعت سلطة المياه، وشركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الخميس، اتفاقية تخزين فائض الطاقة الشمسية والتي تهدف الى الاستفادة الكلية من الطاقة المنتجة من محطة الطاقة الشمسية التي ستنشئها سلطة المياه بقدرة 7،5 ميغا واط.

ووقعت هذه الاتفاقية بتمويل من الحكومة الإيرلندية من خلال وكالة التنمية الفرنسية بقيمة 8 ملايين يورو، حيث تم طرح عطاء محطة الطاقة الشمسية مطلع الشهر الجاري، حيث تتيح الاتفاقية أن تستفيد سلطة المياه من كامل الطاقة المنتجة.

وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إنه من خلال هذه المحطة سيتم تزويد الطاقة الكهربائية لتغطية استهلاك الكهرباء لكافة مرافق مشروع مجاري شمال غزة الحالية والمستقبلية، والذي يشمل محطة المعالجة، ومحطة الضخ المركزية، وآبار الاسترجاع ومحطة ضخ المياه المستعادة للري الزراعي، ما سيعزز استدامة وديمومة تشغيل هذه المرافق، وتقليل التكلفة التشغيلية بشكل كبير.

وأوضح أن ذلك سينعكس إيجابا على تسعيرة المياه للمزارعين المستفيدين من المياه المستعادة، ما يساهم في ازدهار القطاع الزراعي في محافظة غزة وشمالها من خلال ري 15 ألف دونم.